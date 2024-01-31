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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 17:00

Mars'ta yaşam ihtimalini güçlendiren uzay misyonları

Bilim kurgu romanlarına konu olan Mars'a yolculuk, uzay ajanslarının Mars'ın keşfedilmesine yönelik faaliyetleriyle gelecekte hayalden gerçeğe dönüşebilir.

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