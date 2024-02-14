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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 17:07

Osmanlı'nın kıtlık zamanında bile yardım elini uzattığı olay! Büyük insanlık dersi

İşte Osmanlı'nın kıtlık zamanında bile yardım elini uzatmayı bildiği tarihi olay...

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