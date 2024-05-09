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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2024 Perşembe 17:35

Kuşadası'na 7 kruvaziyer yanaştı! 2 günde 13 bin 540 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na 2 günde 7 kruvaziyer yanaştı, 13 bin 540 turist ve 5 bin 358 mürettebat giriş yaptı.

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