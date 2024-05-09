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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2024 Perşembe 20:47

Kaçıran pişman oluyor: 40.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş ikinci el araba almayı tercih ediyor. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 40.000 TL'den başlayan o otomobiller…

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