Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS)

Milli Eğitim Bakanlğı, MEBBİS öğretmen giriş sayfası ile e-yatırım, e-okul, e-taşınır, e-akademi, e-yurt, e-burs, personel, halk eğitim, açık öğretim kurumları ve evrak işlemleri gibi birçok işlemin hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesine olanak sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) giriş ekranına www.mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodu ile ulaşılıyor.