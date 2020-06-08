Bu programla okul, ek derslik, öğrenci pansiyonu, spor salonu, atölye, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezlerine ilişkin proje teklifi sunulabilmektedir.
Atama işlemlerinin yanı sıra özlük hakları, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen ve hizmetiçi eğitim gibi MEB personellerini ilgilendiren birçok işlemin takibi yapılabilmektedir.
MEB’e bağlı tüm kurumların taşınır ihtiyaçlarının, beyan ettikleri taleplerine göre taşınır veya ödenek olarak Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmasını sağlayan bir uygulamadır.
İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin gelen ve giden evrak bilgilerinin takibi yapılabilmektedir.
Özel öğrenci yurtlarının öğrenci kayıt, personel kayıt ve yurt bilgileri kayıt işlemleri gibi birçok işlem yapılabilmektedir.
Yılda 9 kez uygulanan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavlarının (MTSK) başvuru işlemlerinden sürücü belgesi verilinceye kadar tüm aşamaların elektronik ortama taşınarak takip edilmesi sağlanmaktadır.
MEB’e bağlı tüm kurumların açma, kapama ve dönüştürme işlemlerinin yanı sıra kurumlara ait bilgi düzeltme ve alttür ekleme işlemleri yapılabilmektedir.
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı kurumların kurum açma, kurum kapatma, kurum bilgilerini güncelleme ve personel çalışma izin onayı gibi işlemleri gerçekleştirmelerine olanak sağlanmaktadır.
Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından eğitsel tanılama ve hizmetlerinin kayıt altına alınma ve yönlendirme işlemlerinin MEBBİS sistemi içerisinde gerçekleştirilebilmesini sağlamaktır.
Ücretsiz ders kitaplarının kurumlar tarafından seçilmesinin ardından il ve ilçe tarafından kontrol edilip bakanlık tarafından ihalesi yapıldıktan sonra elektronik muayene kabullerinin takip işlemlerinin yapılmasına olanak sağlanmaktadır.
MEB bünyesindeki eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, spor tesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesislerin mizan bilgilerinin aylık takibi yapılabilmektedir.
Temel eğitim kurumlarının standartlarının tespit edilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kullanılabilen bir modüldür.
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının her yıl illerden istediği istatistiksel bilgilerin internet üzerinden elde edilmesine olanak sağlamaktadır.
Denetleme süreçlerine ilişkin planlama, süreç, raporlama ve istatistik aşamalarının anlık olarak izlenebilmesine olanak sağlamaktadır.
Bakanlığa açılmış hukuki davaların önemli bilgilerinin kayıt ve takibinin yapılmasının yanı sıra hukuksal olarak belirtilen kriterlerde istatistiksel bilgi ve rapor almayı sağlamaktadır.
Öğretmenevleri, Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve sosyal tesislerin gelir-gider tablosu veri girişi, kurum istatistik ve istatistik onay işlemlerinin yapıldığı sistemdir.
MEBBİS sistemine https://mebbis.meb.gov.tr/ adresinden giriş yaptıktan sonra ilk dikkat edilmesi gereken nokta, tarayıcının adres satırında bu site adresini görmeden herhangi bir bilgi girişi yapmamaktır. Bu durum, kişisel verilerin korunması adına son derece önemlidir.
Yukarıda URL’si bulunan internet sitesi üzerinden kullanıcı adı, şifre ve doğrulama kodunu girilerek MEBBİS’e giriş sağlanabilmektedir.
MEBBİS Giriş Ekranı’nda yer alan “Şifremi unuttum” tuşuna bastıktan sonra açılan sayfada
istenen bilgiler doldurularak yeni şifre alınabilir ya da mevcut şifre değiştirilebilir.
Buradaki en önemli nokta, şifrenin sadece numaralardan veya sadece harflerden oluşmamasına; harf, numara ve noktalama işaretlerini içermesine dikkat edilmesidir.