SON DAKİKA MEBBİS HABERLERİ

Öğretmen seminerleri bitti mi? EBA öğretmen semineri giriş nereden yapılır?
Öğretmen seminerleri bitti mi? EBA öğretmen semineri giriş nereden yapılır?

EBA öğretmen seminerleri yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mes..
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) nelere ulaşılır? MEB e-hizmetler nelerdir?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) nelere ulaşılır? MEB e-hizmetler nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) web sitesinde MEBBİS'ten e-okula, DYS'den e-imza uygulamasına kadar hizmetler sunuluyor. Kullanıcılar, e-hizmetlerin nele..
MEB öğretmen alan değişikliği sonuçları sorgulama sayfası: Alan değişikliği sonuçları 2019 açıklandı mı?
MEB öğretmen alan değişikliği sonuçları sorgulama sayfası: Alan değişikliği sonuçları 2019 açıklandı mı?

Alan değişikliği sonuçları açıklandı mı? merak ediliyor. Öğretmenler, alan değişikliği için ön başvurularını, 9-27 Aralık'ta "mebbis.meb.gov.tr" veya ..
Öğretmen atama sonuçları açıklandı! MEB Öğretmen atama sonuçları sorgulama sayfası
Öğretmen atama sonuçları açıklandı! MEB Öğretmen atama sonuçları sorgulama sayfası

Son dakika haberi... MEB Öğretmen atama sonuçları açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı Twitter adresinden duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğre..
MEBBİS nedir öğretmen girişi nasıl yapılır? MEB MEBBİS öğretmen giriş ekranı
MEBBİS nedir öğretmen girişi nasıl yapılır? MEB MEBBİS öğretmen giriş ekranı

MEBBİS öğretmen girişi yoğun ilgi görüyor. MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır? MEBBİS'e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine giriliyor. Bu s..
İl içi atama tayin sonuçları açıklanan iller listesi: İl içi atama sonuçları açıklandı mı son dakika?
İl içi atama tayin sonuçları açıklanan iller listesi: İl içi atama sonuçları açıklandı mı son dakika?

İl içi atama sonuçları 2019 yılı MEB açıklaması araştırılıyor. İl içi atama sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yayınladığı atama t..
MEBBİS Öğretmen girişi nasıl yapılır?
MEBBİS Öğretmen girişi nasıl yapılır?

Geçtiğimiz haftalarda yapılan sözleşmeli öğretmen atamaları ile gündeme gelen konulardan birisi olan MEMBİS, hem öğretmen hem de öğrencilerin kullanab..
MEBBİS öğretmen giriş ekranı - MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır?
MEBBİS öğretmen giriş ekranı - MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır?

MEBBİS öğretmen giriş ekranı sisteme not girişi yapacak öğretmenler tarafından araştırılıyor. MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır? Mebbis; Milli Eğit..
MEBBİS öğretmen girişi! DYK kurs başvurusu nasıl yapılır?
MEBBİS öğretmen girişi! DYK kurs başvurusu nasıl yapılır?

DYK kurs başvuru takvimi yayınlandı. DYK kurs başvuruları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın vereceği Destekleme ve Yetişt..
MEB ilk atama sözleşmeli öğretmenlik son dakika tercih kılavuzu 2019 MEBBİS öğretmen girişi
MEB ilk atama sözleşmeli öğretmenlik son dakika tercih kılavuzu 2019 MEBBİS öğretmen girişi

Son dakika... Sözleşmeli öğretmenlik tercih ve atama tarihleri MEB tarafından belirlendi. Mülakat sonuçları sonrasında tercih hakkı kazananların bazı..
Özür grubu 2019 atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS öğretmen giriş
Özür grubu 2019 atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS öğretmen giriş

Öğretmen özür grubu atama sonuçları 2019 yılı için araştırılıyor. Öğretmen atama sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. İl içi ve il d..
Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri 2018 Sözleşmeli öğretmen sınav yerleri MEBBİS öğretmen girişi mebbis.meb.gov.tr
Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri 2018 Sözleşmeli öğretmen sınav yerleri MEBBİS öğretmen girişi mebbis.meb.gov.tr

MEBBİS sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yeri 2018 MEBBİS öğretmen girişi mebbis.meb.gov.tr adresinde. MEBBİS öğretmen girişi Milli Eğitim Bakanlığı’n..

MEBBİS ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

01.

E-YATIRIM İŞLEMLERİ

Bu programla okul, ek derslik, öğrenci pansiyonu, spor salonu, atölye, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezlerine ilişkin proje teklifi sunulabilmektedir.

02.

PERSONEL (ÖZLÜK) İŞLEMLERİ

Atama işlemlerinin yanı sıra özlük hakları, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen ve hizmetiçi eğitim gibi MEB personellerini ilgilendiren birçok işlemin takibi yapılabilmektedir.

03.

E-TALEP İŞLEMLERİ

MEB’e bağlı tüm kurumların taşınır ihtiyaçlarının, beyan ettikleri taleplerine göre taşınır veya ödenek olarak Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmasını sağlayan bir uygulamadır.

04.

EVRAK İŞLEMLERİ

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin gelen ve giden evrak bilgilerinin takibi yapılabilmektedir.

05.

E-YURT İŞLEMLERİ

Özel öğrenci yurtlarının öğrenci kayıt, personel kayıt ve yurt bilgileri kayıt işlemleri gibi birçok işlem yapılabilmektedir.

06.

MTSK İŞLEMLERİ

Yılda 9 kez uygulanan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavlarının (MTSK) başvuru işlemlerinden sürücü belgesi verilinceye kadar tüm aşamaların elektronik ortama taşınarak takip edilmesi sağlanmaktadır.

MEBBİS MODÜLLERİ

01.

DEVLET KURUMLARI MODÜLÜ

MEB’e bağlı tüm kurumların açma, kapama ve dönüştürme işlemlerinin yanı sıra kurumlara ait bilgi düzeltme ve alttür ekleme işlemleri yapılabilmektedir.

02.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI MODÜLÜ

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı kurumların kurum açma, kurum kapatma, kurum bilgilerini güncelleme ve personel çalışma izin onayı gibi işlemleri gerçekleştirmelerine olanak sağlanmaktadır.

03.

REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ (RAM) MODÜLÜ

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından eğitsel tanılama ve hizmetlerinin kayıt altına alınma ve yönlendirme işlemlerinin MEBBİS sistemi içerisinde gerçekleştirilebilmesini sağlamaktır.

04.

KİTAP SEÇİM MODÜLÜ

Ücretsiz ders kitaplarının kurumlar tarafından seçilmesinin ardından il ve ilçe tarafından kontrol edilip bakanlık tarafından ihalesi yapıldıktan sonra elektronik muayene kabullerinin takip işlemlerinin yapılmasına olanak sağlanmaktadır.

05.

SOSYAL TESİSLER MODÜLÜ

MEB bünyesindeki eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, spor tesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesislerin mizan bilgilerinin aylık takibi yapılabilmektedir.

06.

KURUM STANDARTLARI MODÜLÜ

Temel eğitim kurumlarının standartlarının tespit edilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kullanılabilen bir modüldür.

07.

MEİS MODÜLÜ

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının her yıl illerden istediği istatistiksel bilgilerin internet üzerinden elde edilmesine olanak sağlamaktadır.

08.

DENETİM VE PLANLAMA MODÜLÜ

Denetleme süreçlerine ilişkin planlama, süreç, raporlama ve istatistik aşamalarının anlık olarak izlenebilmesine olanak sağlamaktadır.

09.

HUKUK TAKİP SİSTEMİ MODÜLÜ

Bakanlığa açılmış hukuki davaların önemli bilgilerinin kayıt ve takibinin yapılmasının yanı sıra hukuksal olarak belirtilen kriterlerde istatistiksel bilgi ve rapor almayı sağlamaktadır.

10.

ÖĞRETMENEVLERİ FAALİYET MODÜLÜ

Öğretmenevleri, Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve sosyal tesislerin gelir-gider tablosu veri girişi, kurum istatistik ve istatistik onay işlemlerinin yapıldığı sistemdir.

MEBBİS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

MEBBİS sistemine https://mebbis.meb.gov.tr/ adresinden giriş yaptıktan sonra ilk dikkat edilmesi gereken nokta, tarayıcının adres satırında bu site adresini görmeden herhangi bir bilgi girişi yapmamaktır. Bu durum, kişisel verilerin korunması adına son derece önemlidir.

Yukarıda URL’si bulunan internet sitesi üzerinden kullanıcı adı, şifre ve doğrulama kodunu girilerek MEBBİS’e giriş sağlanabilmektedir.



MEBBİS ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

MEBBİS Giriş Ekranı’nda yer alan “Şifremi unuttum” tuşuna bastıktan sonra açılan sayfada istenen bilgiler doldurularak yeni şifre alınabilir ya da mevcut şifre değiştirilebilir.

Buradaki en önemli nokta, şifrenin sadece numaralardan veya sadece harflerden oluşmamasına; harf, numara ve noktalama işaretlerini içermesine dikkat edilmesidir.