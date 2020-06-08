MEB DYS nedir, ne işe yarar? Döküman Yönetim Sistemi (DYS) giriş nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Döküman Yönetim Sistemi (DYS) kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. DYS sistemi sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların organizasyonunu ve yönetimini için geliştirilmiş uygulamalar oluyor. MEB DYS'yi ilk defa kullanacaklar ise sisteme nasıl giriş yapabileceklerini araştırıyor. MEB DYS'ye kullanıcı adı ve şifre ile ya da e-devlet şifresi ile giriş yapılabiliyor.

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MEB DYS NEDİR, NE İŞE YARAR?

Milli Eğitim Bakanlığı Döküman Yönetim Sistemi (DYS) ile bütün resmi yazılar bu sistemden yürütülecek ve yine bu sistem üzerinden onay verilip, sayı numarası otomatik olarak alacaktır. Döküman Yönetim Sistemi'nde gelen yazı ilgili amir tarafından okunup onay vermesiyle yazı ilgili şef, memur ya da idarecinin sistemine düşecektir. Daha sonra da bu ilgili kişi gerekli yazışmayı gene Döküman Yönetim Sistemi üzerinden yapacak ve amirinin onayına gönderecektir. Amirin onaylaması ile yazı ilgili kuruma gönderilecektir.

MEB DYS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

MEB DYS'ye kullanıcı adı ve şifre ile ya da e-devlet şifresi ile giriş yapılabiliyor. DYS’de kullanılan kullanıcı adı ve şifresi MEBBİS sistemindeki ile aynı oluyor. Giriş sekmesine tıkladıktan sonra güvenlik kodu rakamlarını, MEBBİS kullanıcı adınızı ve MEBBİS şifrenizi girerek “Giriş Yap” butonuna tıklayınız.

Sisteme bağlanırken arka planda kalan sayfada DYS’ye bağlanma durumu ve sisteme sizin kullanıcınızla giriş yapılan bilgisayarların ip adresleri ve kurumunuzda/biriminizde görevli olan DYS Yöneticilerinin isimleri yer almaktadır. Bu listeye bakarak DYS ile ilgili olarak karşılaştığınız sorunları ileteceğiniz, gerekirse yardım talep edeceğiniz DYS Yöneticilerinin kimler olduğunu görebilirsiniz.

Yüklenme devam ederken gelen uyarıları “Run” /“Çalıştır” seçeneğini seçerek geçmek gereklidir.

Program ilk açıldığında kişi rolleri ve Aktif İş Listesinin olduğu “İş Listesi” ekranı açılır.

Bu ekranın 1 nolu kısmında kişinin sahip olduğu roller yer almaktadır. 2 Nolu kısımda ise seçili rolde bulunan evraklar ve evrak listesi üzerinde yer alan butonlar ve arama kutusu gösterilmektedir.

Kişi aktif rolünü değiştirmek isterse o rolü ekranda bulup fare ile üzerinde sağ tıklama yapar “Role Geçiş Yap”ı seçer. Bu rol altında yer alan klasörlere tıkladığı zaman içinde yer alan evraklar (2) nolu alanda listelenir.

Hangi rolünün DYS nin ilk açılışında karşısına aktif olarak gelmesini isterse o rolü ekranda bulup fare ile üzerinde sağ tıklama yapar “Açılış Rolü Yap”ı seçer. Kişi tüm rolleri üzerinde bulunan iş sayılarını öğrenmek isterse “Tüm İş Sayıları” nı seçer.

İş Listesinde listelenmiş olan evrakların kapsadığı tarih aralığı ve iş sayısı aşağıda 2 nolu alanda gösterilmektedir. 1 nolu alanda yer alan "Önceki Kayıtları Getir" butonuna tıklandığı zaman 2 nolu alanda değişen tarih aralığı ve bu tarih aralığında iş listesinde yer alan evrak sayısı gösterilecektir.

DYS KURULUM AYARLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Döküman Yönetim Sistemi (DYS) kurulumlar için gerekli programlar şu şekilde sıralanıyor:

Java (JRE)

Java Policy

Tarayıcı DLL Dosyaları

VPN Programı İndir (F5.exe)

DYS Editör (Sürüm V 3.5.15)

MEB Engelsiz DYS Kurulum Paketi.(Version 1.0.0.0)