Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) nelere ulaşılır? MEB e-hizmetler nelerdir?

MEB e-hizmetler uygulamaları merak ediliyor. MEB kullanıcıları web sitesi üzerinden nelere ulaşıldığını ve hangi işlemlerin yapılabildiğini araştırıyor. MEB'de genel duyurular, sınavlar ile ilgili bilgilere ve basın açıklamalarına da yer veriliyor. MEB e-hizmetlerde MEBBİS, e-okul, DYS, e-imza uygulamasına kadar birçok hizmet sunuluyor.

MEB MEBBİS NEDİR, GİRİŞ NASIL YAPILIR?

MEBBİS, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nin kısa adıdır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sağladığı tüm hizmetler ve olanaklar Mebbis üzerinden yapılabiliyor. MEBBİS öğretmen girişi modülü ile öğretmenler, müdürler, idari personel, öğrenciler ve veliler işlem yapabilmektedir.

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E-OKUL NEDİR, GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir.

Ayrıca e-okulda veliler, "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde veliler öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları gibi tüm bilgilerinin takibini yapabiliyor. e-Okul öğrenci girişi için de e-okul vbs den aynı işlemler yapılarak öğrenciler kendi notlarını ve diğer bilgilerini görüntüleyebilir.

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MEB DYS NEDİR?

MEB DYS, Milli Eğitim Bakanlığı Döküman Yönetim Sistemi'nin kısa adıdır. MEB DYS'ye kullanıcı adı ve şifre ile ya da e-devlet şifresi ile giriş yapılabiliyor. DYS’de kullanılan kullanıcı adı ve şifresi MEBBİS sistemindeki ile aynı oluyor. MEB DYS ile bütün resmi yazılar bu sistemden yürütülüyor. Sistem üzerinden resmi yazılara onay verilip, sayı numarası otomatik olarak atanıyor ve ilgili kişinin (şef, memur, idareci) sistemine düşüyor.

MEB DYS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

E-İMZA NEDİR?

MEB e-imza uygulaması, MEB'de işlemlerin hızlı yapılabilmesi, iş yükünün hafiflemesi için oluşturulan uygulamalar arasında yer alıyor. MEB e-imza başvurusu için https://portal.kamusm.gov.tr/bp/meb.go adresine giriş yapılır. Açılan Başvuru Portalı giriş ekranında istenilen bilgiler girilir. İkinci adım olarak başvuru formu doldurulur. SMS onay kodu girilir ve "Tamam"a basılır.

Başvuru Sahibinin Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden alınmış geçerli bir Nitelikli Elektronik Sertifikası yoksa Islak İmzalı Başvuru butonuna basarak Islak İmzalı Başvuru Ara yüzüne ulaşır. "Başvuru Formunu Aç" butonuna basılarak Başvuru Formu PDF haline getirilir ve bilgisayara kaydedilir. Aynı anda da Başvuru Sahibinin cep telefonuna Kurum Yetkilisi hakkında bilgi içeren bilgilendirme mesajı gelir. Kişi bilgisayara kaydettiği başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak kurum yetkilisine teslim eder.

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