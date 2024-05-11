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TREND
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 00:32

Güneşte şiddetli patlama: Dünyaya doğru ilerliyor

ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş yüzeyinde şiddetli bir jeomanyetik fırtına tespit ettiklerini ve Kuzey yarım kürede şiddetli etkisinin görülmesini beklediklerini açıkladı.

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