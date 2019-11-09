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80 milyonluk boşanma davası

80 milyonluk boşanma davası

Tacirler Yatırım Menkul Değerler ile Tacirler Holding’in ortağı Murat Tacir’e, 23 yıllık eşi Sevim Aslı Tacir boşanma davası açtı.

Neslihan KESKİN

Aldatıldığını iddia eden Sevim Aslı Tacir, iki kez barıştığı eşinin yine ihanet ettiğini öne sürdü. Kocasının son olarak kendisinin de tanığını bir kadınla aşk yaşadığını belirten Tacir, dava dilekçesinde “Murat Tacir’le tartıştık, evi terk etti. Ipad’ini kontrol edince 9 yıldır çok sayıda yerli ve yabancı kadınlarla çeşitli yerlerde çekilmiş fotoğraflarını gördüm. Kadınlık gururum kırıldı” ifadesini kullandı.

30 BİN LİRA NAFAKA ALACAK

Şirket hisseleriyle gayrimenkullere tedbir konulmasını talep eden Sevim Aslı Tacir, 80 milyon lira tazminat, kendisi ve çocuğu için de aylık 100 bin lira tedbir nafakası istedi. Suçlamayı reddeden Murat Tacir’in avukatı davanın reddini talep etti. Mahkeme ara kararında, davacı kadın için aylık 30 bin lira, çocuğu için de 7 bin 500 lira tedbir nafakası verdi.


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