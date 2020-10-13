Petek Dinçöz'e bir kötü haber daha! Eşi Serkan Kodaloğlu iflas etti

Şarkıcı Petek Dinçöz’ün eşi Serkan Kodaloğlu ve kardeşi Hakan Kodaloğlu, Galeri İrfan Alış Veriş Merkezi isimli şirketin genel merkezini geçen mart ayında Sakarya’ya taşıdı. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Kodaloğlu kardeşler, Galeri İrfan AVM şirketi için Sakarya Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu.

Kodaloğlu kardeşlerin mahkemeye sunduğu konkordako talebinde şirketin son dönemlerde dövizde yaşanan dalgalanmalar ve finansman maliyetlerinin artmasından etkilendiği belirtildi. Nakit darboğazına düşen şirketin corona virüsü salgını nedeniyle zor dönemler geçirdiği belirtildi.

Petek Dinçöz’ün eşi Serkan Kodaloğlu ve Hakan Kodaloğlu’nun Galeri İrfan AVM şirketinin ortağı ve yetkilisi olduğu dilekçede yer alırken, şirketin borçlarına karşı vermiş olduğu kefaletler sebebiyle ciddi icra tehdidi ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.

Dilekçede mahkemeye sunulan konkordato teklifi ile şirketin bütün borçlulara alacaklarının yüzde yüzünü ödeyeceği ileri sürüldü.

Mahkeme Kodaloğlu kardeşler ve şirketlerine 3 aylık geçici mühlet verdi. Bu dönemde konkordato komiseri tarafından hazırlanan raporda, şirketin faaliyetlerine devam ettiği ve borç ödeme kabiliyetinin bulunduğu belirtildi.

Sakarya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 15 Eylül’de yapılan duruşmaya Kodaloğlu kardeşler ve şirketlerinin avukatı, alacaklıların avukatları ve konkordato komiseri katıldı. Alacaklılar komiser raporunun yetersiz olduğunu itibar edilmemesi gerektiğini belirterek Galeri İrfan AVM’nin iflasına karar verilmesini istedi.

Alacaklı avukatı Şeyma Balcı, müvekkilinin Galeri İrfan AVM’nin Avcılar mağazasının mülkünün sahibi olduğunu ve 4 aylık kira bedeli 280 bin doları ödemediğini ve bunun raporda da yer almadığını, bu nedenle raporun tartışmalı olduğunu belirtti.

Mahkeme şirket yönünden konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek, Galeri İrfan AVM’ye bir yıllık kesin mühlet verdi. Böylece Kodaloğlu’nun şirketi, alacaklılarına ödemeleri ve borçlarını bir yıllığına ertelemiş oldu.