Otel odasında iğrenç tuzak! Dikkati sayesinde son anda fark etti

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Staten Island'da yaşayan çift, bahçelerinde gömülü gizemli bir kasa buldu. Kasanın içinden adeta ufak bir servet çıktı.
Maria Colonna-Emanuel ve kocası Matthew, kasada saklı gömülü bir hazine bulmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.
Geyik tüm bitkileri yediği zaman kutunun belirgin hale geldiğini söyleyen Matthew, kutunun içinden 52 bin dolar nakit para ve pek çok mücevher çıkması üzerine neye uğradığını şaşırdı. Elmaslar, yakutlar, düzinelerce yüzük ve para ile dolu kasanın içinde bir de üzerinde adres yazan bir kağıt parçası vardı.Adresin yakınlarındaki bir evi işaret etmesi üzerine çift komşularının kapısını çalarak durumu açıkladı. Komşuları yıllar önce soyulduklarını söyleyince çift olayı doğrulatmak için polise gitti ve gerçekten de içinde 52 bin dolar ve mücevherler olan kasalarının 2011 yılınca çalındığını öğrendi.Bunun üzerine kasayı sahiplerine teslim eden karı-koca bunun karşılığında bir ödül almayı da kabul etmedi ve gerçek ödülün kader olduğunu söyledi. Komşuları ise çifte müteşekkir olduklarını belirtti.
Eski evi yeniden onarmak isteyen işçiler tarafından bulunan metal kutunun içinden çıkanlar şaşkınlık yarattı.
Arkeoloji Müzesi çalışanları gelip çıkanları incelemeye başladı. Kutuda Rus İmparatorluğuna ait altınlar, paralar ve belgeler bulundu.
Çıkanların değerinin yaklaşık 15 bin dolar olduğu tespit edildi. Kutudan çıkanların bir süreliğine müzede sergileneceği bildirildi.
46 yaşındaki Mathew Orlov isimli balıkçı Avustralya sahillerinde bulduğu köpek balığını, teknesine çekince sıradışı bir şey fark etti.
Güney Kaliforniya'da polis ekipleri uyuşturucu satıcılarının evlerinin bahçelerinde yaklaşık 8 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi.
Cüzdanda bazı fotoğraflarla belgeler bulundu. 1985 tarihli belgelerin açıklanması için araştırmalar yapılıyor.
6 günün sonunda taşı hayli iyi bir fiyata satan balıkçı başına bunların geleceğini beklemediğini de kaydetti.
Burada mezarlık bulunmadığını söyleyen yerel halk ve yetkililer 1 saatlik uğraş sonrası, tabutu bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.
Yaklaşık 100 yıl olduğu düşünülen tabuttan kemikler çıkmasını beklerken cesetle karşılaşan halk neye uğradığını şaşırdı.
Avustralya'da bir çiftçi, marketten aldığı yumurtayı görünce şaşkına döndü. Yumurtanın boyu, normalinden 3 kat daha büyüktü. Ancak asıl ilginç olan, yumurtanın içinden çıkanlardı...
Avustralya'da Scott Stockman isimli bir çiftçi, marketten aldığı yumurtaların içine karışmış devasa yumurtayı görünce neye uğradığını şaşırdı.
Stockman, bir insanın avucunu tamamen kaplayan, normal boyutunun 3 katı olan bu yumurtayı sosyal medyada paylaştı.176 gram ağırlığındaki yumurta daha çok bir kaz yumurtasını andırıyordu.
Herkes devasa yumurtanın içinden bir yavru çıkmasını bekliyordu. Ancak öyle olmadı...Yumartanın sahibi yumurtayı kırdığında içinden normal boyutlarda bir yumurta daha çıktı. Üstelik kusursuz bir şekle ve kıvama sahipti.
Çok alışılmadık bu tablonun biyolojik açıdan bir açıklaması vardı elbette. Yumurta anomalisi olarak adlandırılan bu durum. Tavuğun üreme kanalına birden fazla yumurta sarısı bırakmasından kaynaklanan bir durum.
Kanalda kalan ve kabuklaşmaya başlayan yumurtanın üzerine ertesi gün yeni yumurtanın gelmesiyle oluşuyor.
Taşı kaldırdıkları anda askerdeki sevgiliye yazılmış bir mektup ve eski gazete küpürleri buldular.
New Yokrk'ta emekli olan bir adam, ailesiyle birlikte küçük bir çiftlik almaya karar verdi. Satın alma işlemlerinin ardından, çiftliğin içinde bulunan ahırın kapısı o gün ilk kez açıldı.
Sadece bir çiftlik aldığını düşünen adam tam bir servete kondu. Eski arabalardan oluşan bir koleksiyon buldu ve bunları satmaya karar verdi.
Sahilde her zaman böyle aramalar yapan adam, kolye, cep telefonları, yüzükler bulmaya alışkındı ama bu sefer bulduğu paket hepsinden farklıydı ve çok heyecanlandı.
Amerika'da yaşayan James Bristle, çiftliğinde kanalizasyon açmak içi kazı yapıldığı sırada olağandışı bir şey fark etti.
Amerika'nın bu bölgesinde daha öncede benzer kazılar yapılmıştı ama böylesi ilk kez oluyordu.
Tabaktaki meyvelerden birinin diğerinden farklı göründüğünü fark edince incelemeye başladı ve gördükleriyle şok oldu.
İçinde bir yuva olduğunu fark etti ve biraz daha derine inince bir örümcek meyveden dışaı çıktı.
St. Petersburg'da bir apartman dairesinde arama yapan polisler bulduklarıyla şok oldular. Daireye giren polisler, kanepenin altına gizlenmiş tomarla para buldular.
Daire sahibi 54 yaşındaki Natalia isimli kadın kendini polislere muhasebeci olarak tanıtmış, kadın şu anda tanık olarak dinleniyor.
Küçük bir kapı bulduğu düşünmüştü ama üzerini kaldırınca, 2. Dünya savaşından kalan bir sığınak olduğu anlaşıldı.
Arkeolojik kazılarda bulunan bu eserin değeri temizlendikten sonra ortaya çıktı. 3.5 cm uzunluğunda bir taş üzerinde 3.500 yıllık muhteşem bir çizim bulundu.
Yunanistan'ın Pylos şehrindeki soylu bir savaşçının mezarında bulundu. Çizim kalitesi, tarihçileri şaşırttı. Çünkü insan vücudundaki böylesine etkileyici çizimlerin o dönemde yapılamayacağınıdüşünüyorlardı.
Yangın sensörü gibi görünen şeyin içinden bir bir hafıza kartı çıktı. Eve yerleştirilen bu gizli kameranın, tam odanın yatak kısmınabakıyor olmasına daha da sinirlenen çift, olay yerine polis çağırdı.
Koltukların iç kısımlarına sakladıkları paralarla yakalanan Çinli çift, polisler tarafından tutuklandı.
Büyükbabasının yıllardır sakladığı kasa şifrelerinden yola çıkarak kasayı açmayı başardı ve içinden bakın neler çıktı.