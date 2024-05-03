Otel odasında iğrenç tuzak! Dikkati sayesinde son anda fark etti

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ABD'nin New York eyaletinde bulunan Staten Island'da yaşayan çift, bahçelerinde gömülü gizemli bir kasa buldu. Kasanın içinden adeta ufak bir servet çıktı.

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Maria Colonna-Emanuel ve kocası Matthew, kasada saklı gömülü bir hazine bulmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Geyik tüm bitkileri yediği zaman kutunun belirgin hale geldiğini söyleyen Matthew, kutunun içinden 52 bin dolar nakit para ve pek çok mücevher çıkması üzerine neye uğradığını şaşırdı. Elmaslar, yakutlar, düzinelerce yüzük ve para ile dolu kasanın içinde bir de üzerinde adres yazan bir kağıt parçası vardı.Adresin yakınlarındaki bir evi işaret etmesi üzerine çift komşularının kapısını çalarak durumu açıkladı. Komşuları yıllar önce soyulduklarını söyleyince çift olayı doğrulatmak için polise gitti ve gerçekten de içinde 52 bin dolar ve mücevherler olan kasalarının 2011 yılınca çalındığını öğrendi.Bunun üzerine kasayı sahiplerine teslim eden karı-koca bunun karşılığında bir ödül almayı da kabul etmedi ve gerçek ödülün kader olduğunu söyledi. Komşuları ise çifte müteşekkir olduklarını belirtti.



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Eski evi yeniden onarmak isteyen işçiler tarafından bulunan metal kutunun içinden çıkanlar şaşkınlık yarattı.



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Arkeoloji Müzesi çalışanları gelip çıkanları incelemeye başladı. Kutuda Rus İmparatorluğuna ait altınlar, paralar ve belgeler bulundu.

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Müze yetkilileri, kutunun 1941 veya 1942'de gizlendiğine inanıyor.

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Çıkanların değerinin yaklaşık 15 bin dolar olduğu tespit edildi. Kutudan çıkanların bir süreliğine müzede sergileneceği bildirildi.

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46 yaşındaki Mathew Orlov isimli balıkçı Avustralya sahillerinde bulduğu köpek balığını, teknesine çekince sıradışı bir şey fark etti.

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Balığın karnındaki hareketlilik dikkatini çekti ve köpekbalığının karnını yardı.

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Hamile köpek balığının karnını yararak 98 yavrusunu işte böyle çıkardı.

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Güney Kaliforniya'da polis ekipleri uyuşturucu satıcılarının evlerinin bahçelerinde yaklaşık 8 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi.

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Rusya'da bir alışveriş merkezinin inşaat planında görünen gizli bir oda keşfedildi.

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Odanın içinden çıkan, cüzdan herkesi şaşırttı.

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Cüzdanda bazı fotoğraflarla belgeler bulundu. 1985 tarihli belgelerin açıklanması için araştırmalar yapılıyor.

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Sevgilisine evlilik teklifi için bakın neler yaptı.

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Nehirde yakaladığı 48 kiloluk ringa balığının midesini açınca içinden çıkanla şok oldu.

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Balığın midesinden çıkan taşı parlatınca bakın nasıl bir hal aldı.

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6 günün sonunda taşı hayli iyi bir fiyata satan balıkçı başına bunların geleceğini beklemediğini de kaydetti.

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Çin'de yol çalışması sırasında buldukları tabutu açan yetkililer şok oldu.

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Burada mezarlık bulunmadığını söyleyen yerel halk ve yetkililer 1 saatlik uğraş sonrası, tabutu bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

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Yaklaşık 100 yıl olduğu düşünülen tabuttan kemikler çıkmasını beklerken cesetle karşılaşan halk neye uğradığını şaşırdı.

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Avustralya'da bir çiftçi, marketten aldığı yumurtayı görünce şaşkına döndü. Yumurtanın boyu, normalinden 3 kat daha büyüktü. Ancak asıl ilginç olan, yumurtanın içinden çıkanlardı...

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Avustralya'da Scott Stockman isimli bir çiftçi, marketten aldığı yumurtaların içine karışmış devasa yumurtayı görünce neye uğradığını şaşırdı.

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Stockman, bir insanın avucunu tamamen kaplayan, normal boyutunun 3 katı olan bu yumurtayı sosyal medyada paylaştı.176 gram ağırlığındaki yumurta daha çok bir kaz yumurtasını andırıyordu.

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Herkes devasa yumurtanın içinden bir yavru çıkmasını bekliyordu. Ancak öyle olmadı...Yumartanın sahibi yumurtayı kırdığında içinden normal boyutlarda bir yumurta daha çıktı. Üstelik kusursuz bir şekle ve kıvama sahipti.

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Çok alışılmadık bu tablonun biyolojik açıdan bir açıklaması vardı elbette. Yumurta anomalisi olarak adlandırılan bu durum. Tavuğun üreme kanalına birden fazla yumurta sarısı bırakmasından kaynaklanan bir durum.

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Kanalda kalan ve kabuklaşmaya başlayan yumurtanın üzerine ertesi gün yeni yumurtanın gelmesiyle oluşuyor.

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Eski garajında bulduğu kutuyu açınca inanamadı.

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Terk edilmiş bir binanın duvarından çıkanlar şok etti.

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Taşı kaldırdıkları anda askerdeki sevgiliye yazılmış bir mektup ve eski gazete küpürleri buldular.

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New Yokrk'ta emekli olan bir adam, ailesiyle birlikte küçük bir çiftlik almaya karar verdi. Satın alma işlemlerinin ardından, çiftliğin içinde bulunan ahırın kapısı o gün ilk kez açıldı.

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15 yıldır açılmayan ahırın içinden çıkanlar herkesi şok etti.

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Taşınmadan önce adamın eşi ahırı kontrol etmek isteyince neye uğradığını şaşırdı.

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Sadece bir çiftlik aldığını düşünen adam tam bir servete kondu. Eski arabalardan oluşan bir koleksiyon buldu ve bunları satmaya karar verdi.

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Büyükannesinin dolabından çıkan kutuyu açınca inanamadı.

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Yıllarca hepsini saklamış.

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İşte büyükanneden kalan gazete sayfaları.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadın bulduğu taşları çekiçle parçalamaya çalışıyor.

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Taşlar kırıldıktan sonra içinden çıkan renkli taşların elmas olduğu söyleniyor.

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Miami'de metal dedektörü ile sahilde arama yapan adam, hiç ummadığı bir şeyle karşılaştı.

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Deniz kenarında bir paket buldu.

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Sahilde her zaman böyle aramalar yapan adam, kolye, cep telefonları, yüzükler bulmaya alışkındı ama bu sefer bulduğu paket hepsinden farklıydı ve çok heyecanlandı.

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Paketin içini açınca ise şok oldu. İçinden çıkan deste deste parayı görünce inanamadı.

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Etrafına baktığında ise hiç kimseyi göremedi. Paketin içinden tam 110.000 dolar çıktı.

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Büyükannesinden kalan dolabı açınca gözlerine inanamadı.

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Şişeden çıkanı görünce inanamadılar.

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Şişeden çıkanı görünce inanamadılar.

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Amerika'da yaşayan James Bristle, çiftliğinde kanalizasyon açmak içi kazı yapıldığı sırada olağandışı bir şey fark etti.

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Ertesi gün yetkilileri de çağıran James Bristle, çıkanlarla şok oldu.

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Amerika'nın bu bölgesinde daha öncede benzer kazılar yapılmıştı ama böylesi ilk kez oluyordu.

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İşte bahçesinden çıkan mamut kemikleri.

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Yerin altından sesler duyan halk, betonu kırmaya başlayınca neye uğradığını şaşırdı.

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Sabah kahvaltısı için aldığı yaban mersininin içinden çıkanı görünce inanamadı.

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Tabaktaki meyvelerden birinin diğerinden farklı göründüğünü fark edince incelemeye başladı ve gördükleriyle şok oldu.

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İçinde bir yuva olduğunu fark etti ve biraz daha derine inince bir örümcek meyveden dışaı çıktı.

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Yiyeceklerinizi yemeden önce her zaman kontrol edin diyerek sosyal medyada paylaştı.

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Duvarın içinde buldukları kavanozdan çıkanlar şok etti.

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St. Petersburg'da bir apartman dairesinde arama yapan polisler bulduklarıyla şok oldular. Daireye giren polisler, kanepenin altına gizlenmiş tomarla para buldular.

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Daire sahibi 54 yaşındaki Natalia isimli kadın kendini polislere muhasebeci olarak tanıtmış, kadın şu anda tanık olarak dinleniyor.

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İngiltere'de yeni taşındığı evinin arka bahçesinde bulduğu sığınak şok etti.

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Küçük bir kapı bulduğu düşünmüştü ama üzerini kaldırınca, 2. Dünya savaşından kalan bir sığınak olduğu anlaşıldı.

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35 yıllık evine tadilat yapan adam çatı katında ilginç bir şeye rastladı.

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Çatı arasında gizemli bir kutu bulan adam içini açınca şaşkına döndü.

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İşte o kutudan çıkanlar...

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Arkeolojik kazılarda bulunan bu eserin değeri temizlendikten sonra ortaya çıktı. 3.5 cm uzunluğunda bir taş üzerinde 3.500 yıllık muhteşem bir çizim bulundu.

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Yunanistan'ın Pylos şehrindeki soylu bir savaşçının mezarında bulundu. Çizim kalitesi, tarihçileri şaşırttı. Çünkü insan vücudundaki böylesine etkileyici çizimlerin o dönemde yapılamayacağınıdüşünüyorlardı.

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Rus askerler kazı yaptıkları yerden çıkanlarla şok oldular.

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Kazdıkları yerden çıkan sandığın içini açınca...

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Nazi Asker Şapkası, üniforma, alkol, kişisel eşyalar ve purolar çıktı...

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10 yıl kaybettiği babaannesinin evinde bulduğu metal kutu açılınca içindekiler şok etti.

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Kutuyu açabilmek içinvpek çok anahtar denendi ve sonunda doğru anahtarı buldu.

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Kutunun içinden, pasaport, diploma, sertifika ve bazı belgeler çıktı.

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Ve eski paralar çıktı.

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Koreli bir çiftin, seyahetleri sırasında kiraladıkları evden çıkan şey şok etti.



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Odadaki yangın sensöründen şüphelenerek, yerinden sökmeye çalıştılar.

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Yerinden söktükleri sensörün içini açınca ise neye uğradıklarını şaşırdılar.

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Yangın sensörü gibi görünen şeyin içinden bir bir hafıza kartı çıktı. Eve yerleştirilen bu gizli kameranın, tam odanın yatak kısmınabakıyor olmasına daha da sinirlenen çift, olay yerine polis çağırdı.

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Polisler, ev sahibine ulaşmak için araştırma başlattı.

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Amerika'da taşındığı evi tadilat etmek isteyen bir adam bulduğu gizli bölme ile şok oldu.

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Çatı katı çıktığında erkekler tuvaleti tabelası olan küçük bir kapı buldu.

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İçeride kırmızı halı, borular ve havalandırma buldu.

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Fransız polisi durdurdukları bir araçta 1,8 milyon euro buldu.

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Koltukların iç kısımlarına sakladıkları paralarla yakalanan Çinli çift, polisler tarafından tutuklandı.

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Büyükbabasından kalan kasayı açınca gözlerine inanamadı.

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Büyükbabasının yıllardır sakladığı kasa şifrelerinden yola çıkarak kasayı açmayı başardı ve içinden bakın neler çıktı.

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İlk şifreden sonra kasa içinde kilitli bir bölme daha çıktı karşısına.

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Elindeki şifrelerle burayı da açınca...

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Kasanın içinden birçok evrak, fatura ve tapular çıktı.

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İngiliz polisi, baskın yaptığı bu evde eroin ve bir çanta dolusu para buldu.

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