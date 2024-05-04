Köpeklerden kaçan çocuğa otomobil çarptı! 15 yaşındaki Hamitcan Haber yüzünden yaralandı.

Serik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Hamitcan Haber (15) dün saat 09.30 sıralarında öğretmenlerinden izin alıp staj başvurusu yapmak istediği otele gitmek için yola çıktı. Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Hamitcan Haber'e başıboş köpekler saldırdı.
Köpeklerden kaçmak için yola fırlayan Haber, koşarak refüjü aşıp diğer şeride geçti. Korkuyla aniden yola çıkan Haber'e otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle düşen Haber, yüzünden yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Haber'i ilçedeki özel hastaneye götürdü. Burnundaki kesi nedeniyle ameliyat edilen Haber'in yüzündeki yaralara tedavi uygulandı. Haber, 1 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu.