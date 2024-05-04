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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2024 Cumartesi 14:26

Köpeklerden kaçan çocuğa otomobil çarptı! 15 yaşındaki Hamitcan Haber yüzünden yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Hamitcan Haber yüzünden yaralandı.

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