Köpeklerden kaçan çocuğa otomobil çarptı! 15 yaşındaki Hamitcan Haber yüzünden yaralandı.

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Serik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Hamitcan Haber (15) dün saat 09.30 sıralarında öğretmenlerinden izin alıp staj başvurusu yapmak istediği otele gitmek için yola çıktı. Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Hamitcan Haber'e başıboş köpekler saldırdı.