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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2024 Cumartesi 15:18

Dünyada sadece 2 yerde var! 'Çeşme Damla Sakızı' tescillendi

Dünyada sadece Yunanistan'ın Sakız Adası'nda ve Çeşme'de elde edilebilen damla sakızı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek, 'Coğrafi İşaret' verildi.

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