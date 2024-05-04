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Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2024 Cumartesi 15:11

Yusufeli'nin 275 metrelik viyadüğü haziranda açılacak! Yusufeli-Artvin kara yolunu 16 kilometre kısaltacak

Artvin'de, 90 kilometrelik Yusufeli-Artvin kara yolunu 16 kilometre kısaltacak Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün haziranın ilk haftasında ulaşıma açılması için çalışmalar devam etti.

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