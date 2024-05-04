Nişantaşı'nda 500 bin liralık hırsızlık! O anlar kameraya takıldı

Edinilen bilgiye göre 3 kişi, müşteri gibi davranarak kuyumcuya tesbih almak istediklerini söyledi.

O esnada diğer şüpheli, tezgahtaki takıları cebine koyarak dışarıya çıktı.

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Kuyumcuyu oyalamaya devam eden iki şüpheli, bir süre sonra dışarı çıkarak hızla uzaklaştı. Tezgahtaki eksikleri fark eden kuyumcu, güvenlik kamera görüntülerini izleyip hırsızlık anlarını gördükten sonra polisi aradı.





İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık yapan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.