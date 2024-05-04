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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2024 Cumartesi 17:13

Nişantaşı'nda 500 bin liralık hırsızlık! O anlar kameraya takıldı

İstanbul Nişantaşı'nda bir kuyumcuya giren 3 şüpheli, yaklaşık 500 bin liralık ziynet eşyası çalarak kaçtı. Polis, hırsızlık şüphelisi 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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