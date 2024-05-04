Nişantaşı'nda 500 bin liralık hırsızlık! O anlar kameraya takıldı

İstanbul Nişantaşı'nda 3 hırsız, kuyumcudan 500 bin liralık ziynet eşyası çaldı.
Olay, 2 Mayıs Perşembe günü, saat 16.45 sıralarında, Teşvikiye Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre 3 kişi, müşteri gibi davranarak kuyumcuya tesbih almak istediklerini söyledi.
Ardından iki şüpheli, tesbihlerle ilgilenerek kuyumcuyu oyaladı.
Kuyumcuyu oyalamaya devam eden iki şüpheli, bir süre sonra dışarı çıkarak hızla uzaklaştı. Tezgahtaki eksikleri fark eden kuyumcu, güvenlik kamera görüntülerini izleyip hırsızlık anlarını gördükten sonra polisi aradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık yapan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.