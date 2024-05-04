Kapış kapış gidiyor: 70.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükselişin ardından birçok vatandaş yeni araba almakta zorluk yaşadı. Bu noktada bazı vatandaşlar ikinci el araba modellerine de yöneldi. Ayrıca icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de ilgi çekici olabiliyor.





70.000 TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el araba modellerine adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el araba modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.







İşte icra müdürlükleri tarafından ihaleye çıkartılan, 70.000 TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden ikinci el araba modelleri...