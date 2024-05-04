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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2024 Cumartesi 20:53

Kapış kapış gidiyor: 70.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş ikinci el araba satın almayı tercih ediyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de tercih edilebiliyor. İşte 70.000 TL'den başlayan o otomobiller…

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