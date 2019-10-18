Her Yerde Sen son bölümde neler oldu? Her Yerde Sen 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her Yerde Sen son bölümde neler yaşandı? Fox Tv’nin sevilen dizisi Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı son bölümü izleyenler tarafından merak ediliyor. Yakışıklı oyuncu Furkan Andıç ve güzel oyuncu Aybüke Pusat’ın başrollerini paylaştığı romantik komedi konulu dizi izleyenlerine eğlenceli vakit geçirtiyor. Demir Selin’e onu sevdiği gibi kimseyi sevmediğini söylüyor fakat işler istediği gibi gitmiyor. Peki, Her Yerde Sen 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Her Yerde Sen son bölüm özeti

HER YERDE SEN 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

HER YERDE SEN 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

Köşkte mahsur kaldıkları gecede Selin, Eylül’ü tanımaya çalışırken Demir en çok bundan endişe duymaktadır. Selin Eylül’le yakınlaşırken Burak da Demir’le yüzleşir. Her şeyini kaybetmek üzere olan Demir bir fırsat daha yakalar ve Selin’i alıp uzaklara götürmek için plan yapar. Ancak ince ince yaptığı plan hiç beklemediği bir engele takılacaktır.

HER YERDE SEN KONUSU

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Selin sadece binbir zorlukla aldığı, emek verdiği evini değil aile gibi olduğu Artemim Mimarlık’taki iş hayatını da bir anda Demir’le paylaşmaya hazır mı? Peki ya geçmişin travmaları ve incinmişlikleriyle mücadele ederken yurt dışındaki başarılı iş hayatını Artemim’de daha da yükseltmek için gelen Demir?

Ofise geldiği ilk andan itibaren ”Demir Erendil Kuralları”yla mücadele etmek zorunda kalacak olan sadece Selin değil… Zor günlerde olsalar bile aile gibi olmayı hiç bırakmamış ve kendi düzenlerinde çalışmaya alışmış olan ofis halkı hem kendilerini hem de Selin’i bu durumdan kurtarmak için birlikte kolları sıvayacak! Demir Erendil herkese karşı tek başına gibi görünse de onu yıldırmak hiç kolay olmayacak ve bizim payımıza da her anı keyifle izlemeli olaylar yaşanacak!

Başınıza gelen en iyi şeyler birçok zaman içinden çıkılmaz sorunların ardında gizlidir. Tam da bu noktada hayatın en güzel hediyesini sunduğu aşk, birbirlerinin hayatına aniden dahil olup kendilerini beklemedik yerlere götüreceği Demir ve Selin’in payına da düşecek!