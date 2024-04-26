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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 11:48

Pilotaj öğrencisi tek yumurta ikizleri! Hedefleri gökyüzünde de ayrılmamak

Konya'da pilotluk eğitimi alan 21 yaşındaki tek yumurta ikizi erkek kardeşler, uluslararası bir hava yolu şirketinde aynı kokpiti paylaşıp, kaptan pilotluk için rekabet etmek istiyor.

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