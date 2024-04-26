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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 12:47

Bodrum'dan köyüne döndü! Devlet desteğiyle mandıra kurdu

Yaklaşık 18 yıl Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşadıktan sonra Giresun'daki köyüne dönen kadın girişimci Arda Tuna, 6 yıldır devlet desteğiyle hayvancılık yapıyor.

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