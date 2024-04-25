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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 15:19

Uykularınızı kaçıracak gizem! Bu kasabada yaşayanların başına bakın ne geliyor

İspanya'nın Andaluzya eyaletinin Bélmez de la Moraleda adındaki 2000 kişinin oturduğu küçük bir kasabasında yıllardır bilim insanlarının hiçbir çözüm bulamadıkları gizemli olaylar oluşmaktadır.

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