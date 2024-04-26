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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 14:08

30 ilde aynı anda doğaya salınacak! İstilacı türün en büyük düşmanı

İstilacı bir tür olan ve özellikle Karadeniz Bölgesi'nde fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne büyük zarar veren “kahverengi kokarca” ile mücadelede Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde üretilen ‘samuray arısı' kullanılacak. Üretilen 150 bin arı ilerleyen günlerde 30 ilde doğaya salınacak.

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