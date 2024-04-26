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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 15:09

120 yıldır alem yapan ailenin son ustası! Dünyanın her yerinden talep yağıyor

Bursa'da Türkiye'nin 4 alem ustasından biri olan Rıza Akbalış, 120 yıllık aile mesleğini büyük bir özveriyle devam ettiriyor. Dedesinden babasına, daha sonra da kendisine kalan atölyede 14 yaşından itibaren çalıştığını belirten Akbalış, kendisinden sonra mesleğini devam ettirecek aile üyesinin olmadığını söyledi. Türkiye'de sadece 4 tane alem ustası kaldığını belirten Akbalış, genellikle Balkan ülkelerinden çok fazla talep olduğunu dile getirerek, bu güne kadar Balkan ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine alem yaptığını ifade etti.

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