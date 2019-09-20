Demet Akalın'dan 'Bir Zamanlar Çukurova' tepkisi

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden biri olan 'Bir Zamanlar Çukurova', dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizinin sıkı takipçilerinden biri olan Akalın, Bir Zamanlar Çukurova'nın sürekli reklama girmesine sinirlendi. Sosyal medya hesabından tepki gösteren popçu, Seyhan Erdağ'a şu sözlerle sitem etti:

"Hercai arası izlemeye çalıştık! Ayıptır ya! En sevdiğim dizi 20 kere reklam girdi artık ilgi bölünmesinden uyuyakalmışım o derece! Günaydın Seyhanım sen samimisin ekiple bir ilet ağırlığını koysun yönetmen."