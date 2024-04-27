Gömlekteki lekeleri temizlemenin basit yolu! Meğer bu kadar kolaymış
Gömlekteki lekeleri temizlemenin basit yolu pek çok insanın ihtiyacı haline dönüşebiliyor. Zira gömleklerdeki inatçı lekeleri çıkartmak kimi zaman uğraştırıcı olabiliyor. Özellikle yaka kısımlarındaki sararma izlerini temizlemek zorlayıcı olabiliyor. Öte yandan bu noktada tercih edilecek basit bir temizleme yöntemi bulunuyor. Detaylar haberimizde...
27 Nisan 2024 Cumartesi 00:04
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Gömlekteki lekeleri temizlemenin basit yolu birçok insan tarafından araştırılabiliyor. Çünkü bazı lekeler inatçı olabiliyor. Özellikle de sararma izlerini temizlemek kimi zaman normal yıkamalarda pek mümkün olmuyor.
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