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TREND
Eklenme tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 17:45

Kadın kalemkarlar tarihi yapıları güzelleştiriyor

Antalya'da Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde kalemkar olarak görev yapan Eylem Olgun ve Merve Ünsal, kentteki camiler gibi tarihi yapıların restorasyonlarında çalışıyor.

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