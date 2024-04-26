Keçi boynuzunun ilk kez duyacağınız faydaları! Nasıl tüketilmeli

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İçerdiği besin değerleri açısından oldukça zengin bir yiyecek türü olan keçiboynuzunu süt ile birlikte tükettiğinizde faydalarına inanamayacaksınız. İnsan vücudunun gereksinim duyduğu değerleri içermesi ile ilgi çekici bir besine dönüşen keçiboynuzun faydalarını sizler için derledik, işte o maddeler...



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KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Keçiboynuzunun faydaları arasında kemikleri güçlendirmesi ilk sıralarda yer alıyor. Kadınlarda ileri yaşlarda görülen kemik erimesini önleyen keçiboynuzu içerdiği yoğun kalsiyum içeriği ile de çocuklarda kemikleri güçlendirici bir etkiye sahip.

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ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİYOR

Balgam söktürücü özelliği ile dikkat çeken keçiboynuzunu süt ile birlikte tüketerek öksürük sorunundan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

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KABIZLIĞI ÖNLER

Keçiboynuzunun içerdiği besin değerleri arasında yer alan posa kabızlığı önlemesinin yanı sıra sindirim sistemini düzenleyici etkisi ile de dikkat çekiyor.

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SİNDİRİME ETKİSİ

Bağırsak hareketlerini destekleyen liflerin keçiboynuzu içinde olması onun sindirim hareketlerini düzenlenmesine yardımcı olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda lifli yapısı nedeniyle mide sıvılarının salgılanmasını da destekler.

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Liflerin bir faydası da sıvı emili sağlaması. Vücut içinde çözünmeyen lifler, bu özelliği ile ishal oluşumunu azaltır.



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KAN KOLESTEROLÜNÜ KONTROL EDİYOR

Yapılana araştırmalara göre kan kolesterolünü dengeleyici bir etkiye sahip olan keçiboynuzu 2 ay boyunca süt, su ve yoğurt ile birlikte tüketildiğinde kan kolesterol değerlerini normale indiriyor.

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KİLO VERMENİZİ SAĞLAR

Lif içeriği zengin olan keçiboynuzu açlık hormonu olan ghrelinin salgılanmasını önler. Bu hormonun inhibe edilmesi ise tokluk hissi vereceğinden iştahı önler ve kilo vermenizi sağlar.

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DİYABETE KARŞI

Keçiboynuzunda bulunan şeker ve kalori miktarı, çikolataya oranla daha düşüktür. Bu özelliği ile kan şekerinin yükselmesini önleyen ve kan şekeri değerlerini düzenleyen keçiboynuzu, diyabet hastaları için güvenli bir besin olarak kabul edilir. Yine de şeker düzeyiniz yüksek ise doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.

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KANSERLE SAVAŞIR

Keçiboynuzu, vücuttaki serbest radikallerin temizlenmesini antioksidan ve polifenol özelliği ile sağlar. Bu ise kanserli hücrelerin oluşumunu engeller. Toksin özelliği ile özellikle rahim ağzı kanserine neden olacak hücreleri engeller.

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AKCİĞERLERİ TEMİZLİYOR

Özellikle sigara içenler için oldukça etkili bir yiyecek olan keçiboynuzu sigaranın verdiği hasarı temizliyor.

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Akciğerleri güçlendiren keçiboynuzu özütünü her sabah aç karnına yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz.

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KEÇİBOYNUZU BESİN DEĞERLERİ

Keçiboynuzu bileşim açısında çok zengin bir bitkidir. İçerdiği vitaminler, minareller nedeniyle birçok faydası vardır. Keçiboynuzu içinde K vitamini, B2 vitamini ve E vitamini vardır. Aynı zamanda kalsiyum, çinko, potasyum ve fosfor gibi vücut için gerekli minarelleri de içerir. Antioksidan olan keçiboynuzu, karbonhidrat oranı da yüksektir. 100 gram keçiboynuzu için ölçülen kalori miktarı 540 kcal'dır.

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100 gram keçiboynuzunun diğer besin değerleri ise şu şekildedir;

Karbonhidrat › 56,29 gram

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Protein › 8,15 gram

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Yağ › 31,36 gram

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Lif › 3,8 gram

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Potasyum › 633 miligram

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Kalsiyum › 303 miligram

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Sodyum › 107 miligram