Balıkesir'de üçüncü deprem! İstanbul, İzmir Bursa ve Manisa'da da hissedildi! Deprem mi oldu?
Deprem mi oldu? sorusu sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Son dakika deprem haberi Marmara'dan geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem Balıkesir'de 4,6 şiddetinde gerçekleşti. Deprem İzmir, İstanbul, Manisa ve Bursa'da da hissedildi. Daha sonra saat 23.24'de 4.3 ve 23,46'da 4 şiddetinde depremler meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri
Son dakika deprem haberi: Marmara'da korkutan deprem! Balıkesir'de saat 23.14'de 4,6 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin derinliğinin 7.7 km olduğu bilgisine yer verildi. Depremin sarsıntısını hisseden İstanbul, Bursa, İzmir ve Manisa'da yaşayan vatandaşalar da 'Deprem mi oldu?' araması yapmaya başladı. Depremde herhangi bir hasar bilgisi olmadığı öğrenildi. Haberimiz içerisinden gerçekleşen gerçekleşen son depremlere ulaşabilirsiniz
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BALIKESİR'DE 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
BALIKESİR'DE İKİNCİ DEPREM
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.24'de ikinci kez sarsılan Altıeylül'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin yaklaşık 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Altıeylül'de saat 23.14'te de 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.
HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yaptığı açıklamada, sabaha kadar teyakkuz halinde olacaklarını belirtti.
Telefonla bilgi aldıklarını aktaran Avcı, "Şu an için bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok, gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Akçaköy ve Ayvacık mahallelerine yakın olduğu tahmin ediliyordu, oralarla da görüştük herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi geldi."