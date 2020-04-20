Ruslar benzersiz dedikleri tankı Suriye'de test etti

Rus ordusu, T-14 Armata muharebe tankının kum üzerindeki manevra gücünü görmek için Suriye topraklarında test etti. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, T-14 Armata muharebe tankının dünyada benzeri olmadığını, Suriye’de yapılan ek testlerden de başarıyla geçtiğini söyledi. Manturov yaptığı açıkladığı, “Bu tür testler, tankın değişik savaş alanı koşullarında nasıl performans göstereceğini anlamamıza yardımcı oluyor. Aracı ihracat için uygun hale gelmeden önce herhangi bir sorunu varsa giderilmesini sağlıyor” dedi. Bakan ayrıca, tankın dünyada bir benzeri daha olmadığını, sürekli olarak ek testlerle yeni yükseltmeler geçirdiğini açıkladı.

T-14 Armata şu anda dünyanın tek üçüncü nesil tankı olma özelliğini taşıyor. Armata, doğrudan muharebe müdahaleleri ve yakın piyade desteği için tasarlandı. Tankın temel özellikleri arasında uzaktan kumandalı taret sistemi ve aracın ekibini barındıran özel bir kapsülü olması bulunuyor.

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