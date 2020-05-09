Eski eş mağduru iki kadından ortak sitem! 'Öldürünce mi tutuklanacak?'

Antalya’da 21 Mart’ta 1 çocuk annesi Çiğdem Bal (41), eski eşi D.K. (43) tarafından sokakta tabancayla sağ kasığından vuruldu. Sağlık sektöründeki işini kaybeden ve artık desteksiz yürüyemeyen genç kadın, saldırgan 1.5 ayda denetimli serbestlikle tahliye olunca ikinci kez yıkıldı. Gözyaşlarıyla karara tepki gösteren Bal, “Ceza alırsa çektiğim acının hafifleyeceğini düşünüyordum” dedi.

BU KEZ KURTULAMAM



Hastaneye bile gitmeye korkan Çiğdem Bal, yetkililere şöyle seslendi: “Yalvardım ama beni vurdu. Kaçarken ‘Bu iş burada bitmeyecek’ dedi. Şimdi yarım kalan işini tamamlamayacağının garantisini kim verebilir? Ben öldükten sonra mı adalet yerini bulacak.”

DEĞNEKSİZ YÜRÜYEMİYOR



Kasığından vurulan Çiğdem Bal’ın bacağında his kaybı yaşandı. Ayağının üzerine basamayan kadın, artık koltuk değnekleriyle güçlükle yürüyebiliyor.

48 DOSYASI VAR HÂLÂ SERBEST



İzmit’te avukat Ezgi Ulugün (33), işkence, cinsel saldırıya ve tehdit gibi suçlardan eski eşi İhsan Kaan Ş.’yi savcılığa şikayet etti. Hakkında 48 ayrı soruşturma açılan zanlı, 2 hafta önce de eski kayınçosunu silahla vurarak yaraladı. 3 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Öldürülme korkusuyla yaşayan Ulugün, “Bu şahsın suça eğilimi çok açık bir şekilde ortada. Bu kadar dosya varken uygulanmayan tutuklama tedbiri acaba ben öldükten sonra mı uygulanacak?” dedi.

İHA - DHA