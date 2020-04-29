İftar sofranıza lezzet katacak 10 ana yemek çeşidi Ramazanda ana yemek çeşitleri

Ramazanda en güzel motivasyon olan iftar sofralarında ana yemek çeşitleri araştırılıyor. Özellikle salgın sürecinde aile ile birlikte yenilen yemeklerin kıymetini daha çok anladığımız şu günlerde sofralara daha çok özen gösteriliyor. Mutfakla arası iyi olanlar iftara güzel yemekler yapabilmek için ana yemek tariflerini merak ediyor. İftarda işinizi kolaylaştırmak ve “iftara ne yemek yapsam?” sorusunuza cevap oluşturmak adına birbirinden farklı ana yemek çeşitleri hazırladık. İşte mantar soteden hünkârbeğendi tarifine kadar ramazana özel lezzetli 10 ana yemek çeşidi...

Hünkârbeğendi

Tavuk şiş

Mantar sote

Piliçli patlıcan

İzmir köfte

Sac kavurma

Taze fasulye

Etli marul sarması

Mantı

Lazanya