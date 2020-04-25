15 dakikada kolay tavuk şiş tarifi

Tavuk şiş tarifi iftara saatler kala en çok aranan yemekler arasında yer alıyor. Tavuk şiş tarifinin temel malzemeleri arasında göğüs eti, yoğurt, sarımsak ve domates yer alıyor. İftarda pilavların yanına düşünebileceğiniz tavuk şiş tarifini sizler için hazırladık. İşte pratik marineli tavuk şiş tarifi…

FIRINDA TAVUK ŞİŞ TARİFİ MALZEMELER

1 kg kadar kemiksiz göğüs eti

Domates

Biber

MARİNE İÇİN MALZEMELER

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

5 diş sarımsak

Tuz

Kekik

Pul biber

1 yemek kaşığı salça

Kimyon

FIRINDA TAVUK ŞİŞ TARİFİ YAPILIŞI

1. Öncelikle marineyi hazırlayın. Marine için gerekli malzemeleri karıştırın

2. Tavuk etlerini doğrayıp hazırladığınız sosun içine boşaltın ve karıştırın.

3. En az iki saat karışımı buzdolabında bekletin.

4. Daha sonra tavukları çok sıkıştırmadan sırasıyla biber, domates, tavuk olacak şekilde çöp şiş çubuklarına dizin. (Domates ve biber olmayadabilir)

5. Fırın teline sırayla dizin ve altına fotoğraftaki gibi sularının akacağı bir fırın koyun. İsteğe göre yağlı kağıt serilmiş tepsiye de dizilebilir.

6. Fırını ızgara ayarına getirip çöp şişleri yerleştirin ve arada çevirerek her tarafını pişirin. Afiyet olsun…

Evde kal, kilolu kalma!

Ramazan ayı başladı, camilere mahya asıldı

Vatan nöbetinde ilk iftar