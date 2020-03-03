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Sac kavurma nasıl yapılır?

Sac kavurma nasıl yapılır"

Et yemekleri arasında meşhur olan sac kavurma sofraların vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Pilav, makarna gibi yemeklerin yanında da sunulan sac kavurma lezzetiyle ve görüntüsüyle menünüzü zenginleştirecek. İşte sac kavurmanın tarifi…

Et yemeği denilince akla ilk gelen yemeklerin başında sac kavurma bulunuyor. Türkiye’de birçok yörede meşhur olan sac kavurma özellikle bayramlarda çok yapılan yemekler arasında yer alıyor. Biber, soğan, kuyrukyağı ve kuşbaşının buluşmasıyla lezzet şöleni olan sac kavurmanın tarifi ve malzemeleri haberimizin devamında yer alıyor.

MALZEMELER

1 Kâse Doğranmış Arpacık Soğan

100 Gram Kuyruk Yağı

1 Kg Kavurmalık Doğranmış Kuzu Kuşbaşı

2 Adet Doğranmış Çarliston Biber

2 Adet Yemeklik Doğranmış Kırmızı Biber

Tuz

Toz Karabiber

YAPILIŞI

Sac tavasına yağları ilave edin ve orta ateşte eriyene kadar kavurun

Etleri ekleyin ve suyunu çekene kadar orta ateşte kavurmaya devam edin.

Soğan ve biberleri de ilave edip dirilikleri gidene kadar kavurun.

Tuz ve karabiberini de ekleyip çok az sıcak su ilave edip kapağını kapatın. 10 dakika bu şekilde pişirin. Daha sonra kapağını açın ve tamamen suyunu çekene kadar pişirin

İsteğe göre üzerine kaşar da rendeleyebilirsiniz.

Afiyet olsun...


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