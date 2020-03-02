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Etli marul sarması tarifi

Etli marul sarması tarifi

Yemek tarifi araştıranlar ve mutfak konusunda püf noktaları öğrenmek isteyenler yemek programlarını kaçırmıyor. Gelinim Mutfakta programının 2 Mart Pazartesi günü yemeği; etli marul sarma. İşte size etli marul sarmanın tarifi ve malzemeleri...

Günlük menü arayanlar Gelinim Mutfakta gibi yemek programlarında yayınlanan yemek tariflerini kaçırmıyor. 2 Mart Pazartesi günü Gelinim Mutfakta programında bugünkü tarif; etli marul sarması. Tarif arayışında olanlar bu haberimizden faydalanabilir.

ETLİ MARUL SARMA MALZEMELER

1 büyük marul

1 su bardağı pirinç

300 gr kıyma

Bir demet maydanoz

2 domates

1 kuru soğan

Bir tutam dereotu

1 çorba kaşığı domates salçası

Kimyon

Karabiber

Pul biber

1 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

Marullar tek tek yapraklarından ayrılır ve derince bir tencereye sıcak su konularak marulların hafif haşlanması sağlanır.

İç malzemeleri doğrayın diğer malzemelerle hepsini karıştırın.

Marul yapraklarının orta kısmı sert oluyor, yaprağı sarmak için yaydığımızda parmağımızla bastırarak sert kısmı yumuşatabilirsiniz.

Yaprakların içine harç koyun ve kenar uçları harcın içine döndürülerek sarın.

Pişirme tenceresine dizin üzerine hafif tuz serpin, salçalı su hazırlayın ve üzerine dökerek pişirin.

Afiyet olsun


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