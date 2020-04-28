Kolay mantar yemeği tarifi Mantar yemeği nasıl yapılır?

Mantar yemeği tarifi ramazanda sevilen menü listesinde yer almaktadır. Protein yanında; B grubu vitaminleri, C vitamini, potasyum, fosfor, demir, folik asit, çinko ve lif açısından iyi bir kaynak olan mantar, sofranıza hem sağlık hem lezzet katacaktır. Yapılışı da kolay olan mantar yemeği malzemeleri arasında havuç, mantar, salça, soğan ve baharat yer almaktadır. Eğer iftara hala “Bugün ne pişirsem?” diye düşünüyorsanız işte size kolay yemek tarifi. Sağlıklı olan mantar yemeğinin yapılışı oldukça basit. İşte size vitamin değerlerini artıran kolay mantar yemeği tarifi…

MANTAR YEMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kg mantar

Tereyağı

1 soğan

1 havuç

2 salçalık kırmızıbiber

Domates salçası

Sıcak su

Karabiber, kırmızı pul biber

Tuz

MANTAR YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Mantarları bol suyla yıkayıp küçük doğrayın. Soğanın kabuğunu soyup kıyın. Havuç ve biberleri temizleyip küçük parçalar şeklinde doğrayın. Tereyağını tencerede eritip havuç, biber ve soğanı kavurun. Mantarı ekleyip kavurmaya devam edin. Domates salçası, baharat, tuz ve çok az sıcak su ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

Besleyici özelliği ve lezzetiyle sevilen mantarın bölge mutfağında sade yemeği yapıldığı birçok yemeğe eklenmiş halleri de beğeniyle yenilir.

MANTARIN FAYDALARI

Mantar, protein yanında; B grubu vitaminleri, C vitamini, potasyum, fosfor, demir, folik asit, çinko ve lif açısından iyi bir kaynaktır.

Su içeriği oldukça yüksek lezzetli bir besindir.

Enerjisi düşük bir besindir. Bu nedenle zayıflama diyeti yapan kişilerde kullanılabilir.

MANTAR YIKANIR MI?

Genel doğru kabul edilen fikre göre mantarın yıkanması doğru değildir. Mantar çok su çeken bir besindir ve yıkandığı takdirde sünger gibi içine su çekeceği için pişirildiğinde tadını kaybedecek; aromasını yitirecektir. Ayrıca su çeken mantarlar daha geç pişer. Mantar temizliğinde başka bir yöntem de mantarın ince kabuklarını soymaktır. Öncelikle mantarın sap kısmı çıkarılır. Sonra üst kısımdaki zarı ince bir bıçak yardımıyla soyulur. Soyduktan sonra mantarın beyaz kısımları ortaya çıkacaktır.