Taze fasulye tarifi nasıl yapılır? Taze fasulyenin yapılışı ve malzemeleri
Taze fasulye nasıl yapılır? Her yöre tarafından sevilen taze fasulye yemeği, ramazanda popüler iftar yemekleri arasında yer alıyor. “Bugün ne pişirsem” diye hala düşünüyorsanız. İşte size nefis lezzetiyle sofranıza bereket katacak taze fasulye tarifi ve malzemeleri…
Bugün ne pişirsem diye düşünenler taze fasulye tarifine bakıyor. Hemen hemen her yöre tarafından sevilen taze fasulye yemeği, iftar yemeğinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Hele de dondurucuda yazdan kalma taze fasulyeniz varsa şimdi çıkarmanın tam vakti. Hem kıymalı yemeği hem de zeytinyağlısı yapılan taze fasulye yemeğinin yapılışı oldukça basit. Taze fasulyenin püf noktası ise yemeğe katılan şekerdir. İşte size bol domatesli lezzetli kolay taze fasulye tarifi…
TAZE FASULYE YEMEĞİ MALZEMELER
Yarım su bardağından az zeytinyağı
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
650 gram fasulye
1 adet küp şeker
Yeteri kadar tuz
10 adet domates
TAZE FASULYE YEMEĞİ YAPILIŞI
1. Öncelikle soğanı jülyen doğrayın. Tencereye yağı koyduktan sonra sarımsak ve soğanları ekleyin.
2. Fasulyeleri ortadan ikiye uzunlamasına(yarma) doğrayın. Ardından tencereye atın. Üzerine domatesleri dizin.
3. Tuzu ve şekeri de ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın ve yüksek ateşte 10-12 dakika pişirin. Ardından altını kısık ateşte kendi suyuyla pişmeye bırakın. Afiyet olsun…