Ege mutfağından çıktı: İzmir köfte tarifi

İzmir köftesi, geleneksel meşhur lezzetlerdendir. Pratik yapımıyla dikkat çekiyor. Herkes tarafından sevilerek tüketilen İzmir köftesi hemen hemen her yörede tüketiliyor. Meşhur lezzetlerden olan İzmir köftesinin nasıl yapıldığı merak ediliyor.

MALZEMELER

500 gr orta yağlı kıyma

2~3 sivri biber

1 küçük boy rendelenmiş soğan

Yarım demet maydanoz

Tuz

Kimyon

Karabiber

1 yemek kaşığı galeta unu

1 yumurta

3 dilim bayat ekmek içi

3 patates

Kızartmak için ayçiçeği yağı

SOSU İÇİN

3 domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Kırmızı toz biber

İZMİR KÖFTE NASIL YAPILIR

Köfte için kıymayı çukur bir kaba alın. Rendelenmiş soğan, galeta unu, yumurta, bayat ekmek içi, çok ince kıyılmış maydanoz, tuz ve baharatı ekleyip iyice yoğurun. Köfte harcından cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Kızgın yağda hafifçe kızartıp kağıt havlu üzerine aktarın. Patateslerin kabuğunu soyup elma dilimi şeklinde kesin. Tuzla tatlandırdıktan sonra kızgın yağda hafifçe kızartın. Aynı şekilde kağıt havlu üzerine aktarın. Yemeğin sosu için domatesleri elma dilimi şeklinde doğrayıp salça ile birlikte zeytinyağında karıştırmadan 10 dakika pişirin. Tuz ve toz biberi ekleyip tatlandırın. Sosu ocaktan alın. Isıya dayanıklı bir kaba köfteleri ve patatesleri yerleştirin. Üzerine sosunu dökün. Sivri biberlerin çekirdeklerini temizleyip iri parçalar şeklinde doğrayıp ilave edin. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 15 dakika pişirin. Fırından alın, sıcak servis yapın.