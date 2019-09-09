Ege mutfağından çıktı: İzmir köfte tarifi
İzmir’in meşhur lezzetlerinden biri olan İzmir köftesi pratik yapımıyla dikkat çekiyor. Geleneksel meşhur lezzetlerden biri olan İzmir köftesi herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Her yöre de meşhur olan İzmir köftesi nasıl yapılır merak ediliyor. “İzmir köftesi nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı tarifimizde…
İzmir köftesi, geleneksel meşhur lezzetlerdendir. Pratik yapımıyla dikkat çekiyor. Herkes tarafından sevilerek tüketilen İzmir köftesi hemen hemen her yörede tüketiliyor. Meşhur lezzetlerden olan İzmir köftesinin nasıl yapıldığı merak ediliyor.
MALZEMELER
- 500 gr orta yağlı kıyma
- 2~3 sivri biber
- 1 küçük boy rendelenmiş soğan
- Yarım demet maydanoz
- Tuz
- Kimyon
- Karabiber
- 1 yemek kaşığı galeta unu
- 1 yumurta
- 3 dilim bayat ekmek içi
- 3 patates
- Kızartmak için ayçiçeği yağı
SOSU İÇİN
- 3 domates
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Kırmızı toz biber
İZMİR KÖFTE NASIL YAPILIR
Köfte için kıymayı çukur bir kaba alın. Rendelenmiş soğan, galeta unu, yumurta, bayat ekmek içi, çok ince kıyılmış maydanoz, tuz ve baharatı ekleyip iyice yoğurun. Köfte harcından cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Kızgın yağda hafifçe kızartıp kağıt havlu üzerine aktarın. Patateslerin kabuğunu soyup elma dilimi şeklinde kesin. Tuzla tatlandırdıktan sonra kızgın yağda hafifçe kızartın. Aynı şekilde kağıt havlu üzerine aktarın. Yemeğin sosu için domatesleri elma dilimi şeklinde doğrayıp salça ile birlikte zeytinyağında karıştırmadan 10 dakika pişirin. Tuz ve toz biberi ekleyip tatlandırın. Sosu ocaktan alın. Isıya dayanıklı bir kaba köfteleri ve patatesleri yerleştirin. Üzerine sosunu dökün. Sivri biberlerin çekirdeklerini temizleyip iri parçalar şeklinde doğrayıp ilave edin. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 15 dakika pişirin. Fırından alın, sıcak servis yapın.