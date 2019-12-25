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  3. Lezzeti kendini unutturmuyor: Piliçli patlıcan tarifi!

Lezzeti kendini unutturmuyor: Piliçli patlıcan tarifi!

Lezzeti kendini unutturmuyor: Piliçli patlıcan tarifi!

“Piliçli patlıcan nasıl yapılır?” sorusunun cevabı merak ediliyor. Sofraların popüler yemeği olan piliçli patlıcan nasıl yapılır merak ediliyor. Lezzetiyle birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen piliçli patlıcan pratik yapımıyla oldukça dikkat çekiyor. Şık sunumuyla da dikkat çeken piliçli patlıcan lezzetiyle sofraların vazgeçilmez yemekleri arasında başa geliyor.

Pratik yapımıyla tercih edilen piliçli patlıcan sevilerek tüketiliyor. Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan piliçli patlıcan nasıl yapılır merak ediliyor. Yapımı maliyetli olması sebebiyle sıkça tercih edilen piliçli patlıcan sağlıklı bir yemek olmasıyla da sıkça tercih ediliyor.

PİLİÇLİ PATLICAN TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 piliç eti
45 gr tereyağı
8 patlıcan
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
4 yeşil biber
4 domates

PİLİÇLİ PATLICAN NASIL YAPILIR?

Lezzet sofralarınız için harika yemek tarifleri sunuyor. Şimdi başlayalım.

Piliçleri temizleyip yıkayın. Göğsünün yarısı ve budu bir tarafta, diğer yarısı öbür tarafta kalacak şekilde ortadan ikiye kesin. Geniş bir tavaya tereyağı ilave edip piliçleri kızartın. Bir fırın tepsisinin yarısına yan yana dizin.

Patlıcanları soyup tuzlu suda 1 saat bekletin. Kurulayıp bir tavaya alın. Tereyağında bütün olarak kızartıp tuz ve karabiber serpin. Patlıcanları tepsinin diğer yarısına bütün olarak yan yana dizin.

Domatesleri ve biberleri yıkayıp istediğiniz büyüklükte doğrayın. Piliç ve patlıcanların üstünü biber ve domateslerle örtün. Fırında ya da mangalda ağır ve uzun ateşte pişirin. Piliç eti ve patlıcanı tabağa alıp sıcak servis yapın.

 


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