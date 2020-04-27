Ramazana özel kolay mantı tarifi Mantı nasıl yapılır?

Kolay mantı tarifi nedir? Mantı nasıl yapılır? gibi soruların cevabı merak ediliyor. Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında olan mantı özellikle iftar yemeklerinde çok tercih ediliyor. Temel malzemeleri arasında yumurta, un ve kıyma yer alan mantı tarifini sizler için hazırladık. İşte ramazana özel mantı tarifi…

MANTI TARİFİ HAMUR MALZEMELERİ

1 adet yumurta

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı silme tuz

1/2 (yarım) su bardağı ılık su

HARÇ MALZEMELERİ

Kişi sayısına göre kıyma (200 gram olabilir)

1 adet rendelenmiş büyük boy kuru soğan

Yeteri kadar tuz

Yeteri kadar toz karabiber

1 avuç kıyılmış maydanoz

SERVİS MALZEMELERİ

2 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 kâse çırpılmış yoğurt

1 çay kaşığı toz nane

1 çay kaşığı toz sumak

MANTI TARİFİ YAPILIŞI

1. Hamur malzemelerini yoğurun ve hamuru yarım saat dinlendirin.

2. Kıyma, soğan, tuz gibi bütün harç malzemelerini karıştırıp hazırlayın.

3. Hamuru iki bezeye ayırın, yapacağınız yeri unlayarak her bir bezeyi oklava ile açın.

4. Minik arelere kesip ortalarına kıymalı harçtan paylaştırın. Karelerin dört bir ucunu birleştirip bohça şeklinde kapatın.

5. Servis için tereyağını kızdırıp toz biberi içine atın ve karıştırıp ocaktan alın. Mantıları istediğiniz dirilikte haşlayın ve üzerinde 1 bardak soğuk su gezdirip altını kapatın. Yoğurt, biberli yağ, nane ve sumakla servis edin.