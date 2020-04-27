10 adımda ramazana özel hünkar beğendi tarifi Kolay hünkar beğendi tarifi ve malzemeleri

Hünkar beğendiyi tarifi denilince insanın aklına lezzetten başka bir şey gelmiyor. Hele de Ramazan ayında mutfakla uğraşmayı sevenlerin aklına en çok patlıcanlı yemekler gelir. Peki, hünkar beğendi nasıl yapılır? Gaziantep Usulü Hünkar beğendi; patlıcanları üstü çatalla birkaç kez delinir ve fırın ızgarasında yumuşayana kadar közlenir. Patlıcanlar soğuyunca kabukları soyulur. Margarin eritilir ve un ilave edilerek kavrulur. Süt azar azar eklenir ve sonrasında patlıcan ilave edilir ve karıştırılır. Sonrasını haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte tadı sofralardan eksik olmayan 10 adımda hünkar beğendi tarifi ve malzemeleri…

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

600 gram kuzu but (arzuya göre dana eti)

2 adetorta boy kuru soğan

4 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adetorta boy domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

BEĞENDİ İÇİN:

4 adet orta boy patlıcan

1,5 su bardağı süt

1,5 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

1. 4 adet orta boy patlıcana bıçakla delikler açın ve fırın tepsisine alın. 200 derecede yaklaşık 20 dakika fırınlayın.

2. Fırınlanmış patlıcanları bir kaba alın ve kabuklarının kolay soyulması için üzerini streçleyip, 15 dakika kadar bekledikten sonra kabukları soyun.

3. Bir tavada 3 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. 2 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı da üzerine ilave edip pembeleşinceye kadar kavurun.

4. Dört diş doğranmış sarımsağı da üzerine ekledikten sonra 600 gram kuşbaşı dana veya kuzu etini ilave edin.

5. Etler suyunu salıp çekene kadar pişmeye bırakın. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiber, 3 adet soyulmuş, doğranmış domates ekleyin.

6. İki su bardağı sıcak su ekleyip etler yumuşayana kadar pişmeye bırakın.

7. Şimdi de beğendiyi hazırlayalım. 1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin. 1,5 yemek kaşığı unu üzerine ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun.

8. Üzerine fırınladığınız ve kabuklarını soyduğunuz patlıcanları ekleyin.1,5 su bardağı sütü de üzerine yavaş yavaş ilave edin ve sürekli olarak karıştırın. 1'er çay kaşığı tuz ve karabiberi de ekleyin.

9. Sonra son olarak yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın.

10. Beğendinin üzerine yumuşacık pişmiş etleri serpiştirin ve servis edin, afiyet olsun!