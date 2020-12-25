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25 Aralık 2020 Cuma 07:01 | Son Güncelleme:

Konuşma terapistine ‘Instagram' şantajı

Konuşma terapistine ‘Instagram' şantajı
- NESLİHAN KESKİN

Dil terapisti Ümmühan Erkoç, “Namusuma laf edip, şantaj yapıyorlar” diyerek bir hastasının annesi ve arkadaşı hakkında 1 aylık tedbir kararı aldırdı.

İstanbul'da dil ve konuşma terapisti Ümmühan Erkoç, bir dönem tedavisini yürüttüğü hastasının annesi Ayşe B. ile arkadaşı Ece R.'nin iftiralarına maruz kaldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Ümmühan Erkoç ifadesinde, “Ayşe B., çocuğunun tedavisini yapmadığımı iddia ederek beni Instagram’da rezil edeceğini söyleyip tehdit etti. Arkadaşı Ece R. de namusumla ilgili şantaj yaparak para istedi” dedi. Mahkeme, ikiliye 1 ay uzaklaştırma cezası verdi. 

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