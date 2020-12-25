Konuşma terapistine ‘Instagram' şantajı

İstanbul'da dil ve konuşma terapisti Ümmühan Erkoç, bir dönem tedavisini yürüttüğü hastasının annesi Ayşe B. ile arkadaşı Ece R.'nin iftiralarına maruz kaldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Ümmühan Erkoç ifadesinde, “Ayşe B., çocuğunun tedavisini yapmadığımı iddia ederek beni Instagram’da rezil edeceğini söyleyip tehdit etti. Arkadaşı Ece R. de namusumla ilgili şantaj yaparak para istedi” dedi. Mahkeme, ikiliye 1 ay uzaklaştırma cezası verdi.