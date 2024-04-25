Avcılar'da kaldırım çöktü! 4 katlı bina boşaltıldı

İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Nurel Sokak'taki 4 katlı binanın önündeki kaldırım ve binanın merdivenleri saat 12.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü.

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Görevliler bölgede önlem alırken, binanın giriş ve çıkışını sağlamak için tahtalar birbirine çakılarak portatif bir yol yapıldı. Avcılar Belediyesi ekipleri de incelemelerde bulundu.