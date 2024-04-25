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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 16:40

Avcılar'da kaldırım çöktü! 4 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Avcılar'da 4 katlı bir binanın önündeki kaldırım ve basamakların olduğu bölüm çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

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