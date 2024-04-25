Avcılar'da kaldırım çöktü! 4 katlı bina boşaltıldı

İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Nurel Sokak'taki 4 katlı binanın önündeki kaldırım ve binanın merdivenleri saat 12.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.
ÖLEN VEYA YARALANAN YOK
Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı olayda çökmenin toprağın altının boşalması nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.
Görevliler bölgede önlem alırken, binanın giriş ve çıkışını sağlamak için tahtalar birbirine çakılarak portatif bir yol yapıldı. Avcılar Belediyesi ekipleri de incelemelerde bulundu.
BİNA TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ
Ekiplerin incelemesinin ardından ise bina tedbir amacıyla boşaltıldı.