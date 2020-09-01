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  3. Vaka sayıları yükseliyor dikkat! Koronavirüse karşı 5 altın kural
01 Eylül 2020 Salı 18:51 | Son Güncelleme:

Vaka sayıları yükseliyor dikkat! Koronavirüse karşı 5 altın kural

Vaka sayıları yükseliyor dikkat! Koronavirüse karşı 5 altın kural

Kovid-19 pandemisi son günlerde yeniden atağa geçiyor. Bu dönemde temizlik kurallarına uymak kadar, fiziksel mesafenin korunması ve maske kullanımına özen gösterilmesi hayati önem taşıyor.

Yeni tip koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 pandemisi son günlerde ülkemizde ve dünyada yeniden atağa geçiyor. Enfeksiyonun yayılmasını önlemede temizlik kurallarına uymak kadar, fiziksel mesafenin korunması ve maske kullanımına özen gösterilmesi hayati önem gösteriyor. Ancak bunaltıcı sıcaklar nedeniyle, maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyum konusunda ciddi problemler yaşanıyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, koronavirüsten korunmak için önerilerde bulundu.

KAPALI ORTAMLARDA MASKESİZ OLMAYIN

Koronavirüs hasta bireylerden gelen damlacık enfeksiyonu ile çevreye yayılmaktadır. Özellikle öksürme ve hapşırma esnasında risk artmaktadır. Konuşma sırasında da etrafa mikro zerrecikler halinde salgılar yayılabilir. Bu mikro zerreciklerin yoğunluğu zamanla azalsa da, önemli bir süre havada asılı olarak kalabilmektedir. Enfekte olmuş havanın sağlıklı bireyler tarafından solunmasıyla virüsün burun ve ağız yoluyla kişilere ulaşması kolaylaşmaktadır. Bu risk özellikle kapalı mekanlarda çok daha yüksektir. Açık alanda havaya yayılan zerrecikler küçük esintilerin yardımıyla hızla dağılabilecek iken, kapalı mekanlarda saatlerce havada asılı kalabilir. Bu nedenle maskenin önemi kapalı ortamlarda daha çok ortaya çıkmaktadır.

FİZİKSEL MESAFE OLMAZSA OLMAZ

Kapalı ortamlarda hasta kişiler aksırıp öksürdüklerinde enfeksiyonu 3-5 metre uzağa yayabilmektedir. Mesafe uzadıkça havadaki virüs yoğunluğu azalır. Bu açıdan fiziksel mesafenin de önemi ortaya çıkmaktadır. Pek çok insan hastalığı kendisinde hiç bir belirti görülmeden başkalarına geçirebilmektedir. Hatta daha önemlisi henüz belirtilerin ortaya çıkmadığı ilk günlerde hasta kişilerden virüsün etrafa saçıldığı gösterilmiştir. Bu nedenle kişilerin o an Kovid-19 virüsü taşıyıp taşımadığından emin olmak mümkün olmamaktadır.

MASKE AĞZINIZI VE BURNUNUZU KAPATMALI

Hastalığın havadan damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaşması ne kadar kolay olsa da, bundan korunmak da o kadar pratiktir. Maske kullanımı özellikle hasta kişilerdeki salgıların etrafa yayılmasını önlemek için çok önemlidir. Hangi tip maske olursa olsun usulüne uygun, ağız ve burnun kapatıldığı şekilde kullanılmalıdır. Bu sayede maske takan bir kişi; başkalarının aksırma, öksürme ve konuşması sırasında etrafa mikro zerrecikler halinde yayılan salgılardan büyük oranda korunabilir. Etrafta kimsenin olmadığı açık hava bir ortamda pratik olarak maske takılmayabilir. 

HASTA OLANLAR VE YAKINLARI İÇİN ÖZEL MASKE KULLANILMALI

Sıklıkla üç katlı cerrahi maskeler kullanılmaktadır. Hastalar ve yakınları için genel olarak N95 olarak adlandırılan bu tip maskeler, koronavirüs için yüzde 80-90 koruma sağlayan FFP1 maskeler, yüzde 90-95 koruma sağlayan FFP2 maskeler ve yüzde 97-99 koruma sağlayan FFP3 maskeler olarak gruplanır.

HAVA GEÇİRGENLİĞİNİ ÇAKMAKLA TEST EDİN

Piyasadaki maskelerin bir bölümü el yapımı, kumaştan, yıkanabilir, tekrar kullanılabilen maskelerdir. Maskede hava geçirgenliği ne kadar düşükse, koruyuculuğu o kadar yüksektir. Maske takılıyken üflendiğinde, maskenin önüne tutulan bir mumun ya da çakmağın alevi sönüyorsa genel olarak koruyuculuğu çok azdır. Yani iyi bir maskenin içinde geçebilen hava miktarı azaltılmış olmalıdır. 

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