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  3. Anne adayları dikkat! Lahanadan uzak durun
01 Eylül 2020 Salı 18:40 | Son Güncelleme:

Anne adayları dikkat! Lahanadan uzak durun

Anne adayları dikkat! Lahanadan uzak durun

Yorgunluk, unutkanlık, saç dökülmesi ve göz kapaklarında şişme birçok hamilelikte anne adaylarının şikayetleri arasında yer alıyor.

Hamilelik sürecinin kendine has “normal” sıkıntıları olarak düşünülen bu belirtiler, aslında anne adayı ve bebeğin sağlığı için olmazsa olmaz unsurların başında gelen iyot eksikliğine işaret ediyor. Bebeklerde zeka geriliğinin yanı sıra birçok sağlık sorununa yol açan iyot eksikliği konusuna dikkat çeken Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Oktay Kaymak, “Hamilelikte yetersiz iyot alımı ilk üç ayda bebek kaybı, erken doğum, bebekte beyin gelişiminde anomaliler, mental fonksiyon geriliği, konuşma ve duyma problemlerine yol açıyor” diyor. Doç. Dr. Oktay Kaymak, "Vücudumuzun temel sistemleri için gereken bu önemli mineralin eksikliği yalnızca toprakta yeterli iyot bulunup bulunmamasına bağlı değil. Bazı besinlerin aşırı tüketimi de de iyot emilimini bozuyor. Bu besinlerin başında ise karnabahar, lahana, Brüksel lahanası, turp ve şalgam geliyor" diye de uyarıyor.

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