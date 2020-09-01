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  3. Boğaza yerleşen sinsi virüs: Beta
01 Eylül 2020 Salı 18:31 | Son Güncelleme:

Boğaza yerleşen sinsi virüs: Beta

Boğaza yerleşen sinsi virüs: Beta

Mevsim geçişlerinde sıkça görülen beta mikrobu çocukların kabusu olabiliyor.

Boğaza yerleşen virüs nedeniyle yüksek ateş ve boğaz ağrısına neden olan beta mikrobu tedavi edilmezse son derece tehlikeli olabiliyor. Dr. Mehmet Ali Talay, "Üst solunum yolu enfeksiyonlarından bademcik enfeksiyonlarına yol açan Beta mikrobu, boğaz enfeksiyonlarının yaklaşık yüzde 10’undan sorumludur. Özellikle de mevsim geçişlerinde çok sık görülen beta mikrobu, ateş, boğaz ağrısı ve şişlik ile kendini belli eder. Okul, kapalı oyun alanları, toplu taşıma araçları, servisler gibi ortamlarda kolaylıkla bulaşır ve şikayetler 1-3 gün içinde ortaya çıkmaya başlar" dedi.  

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