Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3753
  • 8,8065
  • 467.832
  • 1085.19
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Uzmanlar uyarıyor! Yüz yüze eğitimde önlemlere uyulmalı
01 Eylül 2020 Salı 18:45 | Son Güncelleme:

Uzmanlar uyarıyor! Yüz yüze eğitimde önlemlere uyulmalı

Uzmanlar uyarıyor! Yüz yüze eğitimde önlemlere uyulmalı

21 Eylül'de yüz yüze eğitime geçilmesi planlanan okullarda özellikle temizlik koşullarının sağlanmasının önemine işaret eden uzmanlar, çocuklara fiziksel mesafe ve maske kullanımına ilişkin bilgi verilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Uzmanlar, ebeveynlerin okula “Okulum Temiz” belgesini sorması gerektiğinin de altını çiziyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, “Ebeveynler yüz yüze eğitim başlamadan önce özellikle bu belgenin olup olmadığı sorgulamalı. Düzenli temizlik yapılıyor mu, yemekhanelerde masa düzeni gibi gerekli önlemler alınmış mı, sınıflardaki öğrenci sayısı azaltılmış mı, büyüklerle aynı okula giden ufak çocuklar aynı anda mı tenefüse ve yemeğe çıkıyor sorgulanmalı. Çocuk maske takıp mesafe kuralına uyup korunsa da sınıfta hemen yanına bir çocuk oturtulduğunda yine o mikroorganizmayı alma ihtimali doğuyor. Çocuklar ve aileler virüsten korunma önlemlerini alıyor fakat eğitim alanında en önemli görev Milli Eğitim Bakanlığına, okul yönetimine ve okul müdürlerine düşüyor” dedi. Dr. Songül Özer, ebeveynlerin çocuklarına maske kullanımı, fiziksel mesafe ve temizlik kuralları hakkında mutlaka bilgi vermesi ve bunlara uyulması konusunda tavsiyelerde bulunması gerektiğini kaydetti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Avustralya'da korkunç olay... Evinde iki piton yılanı ile karşılaştı!
F.Bahçelilere Tolgay müjdesi! Hannover yolcusu...
Darbeci Hafter ateşkesi ihlal etmişti... Libya'da cephe hatları yeniden ısınıyor!
MSB böyle duyurdu: Mekanın gerçek sahipleri geri geldi
Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

8 madde ile genç yaşta kalp krizi belirtileri

8 madde ile genç yaşta kalp krizi belirtileri

Altın fiyatları bugün ne oldu? 1 Eylül 2020 çeyrek altın,

Altın fiyatları bugün ne oldu? 1 Eylül 2020 çeyrek altın, gram altın anlık fiyatları

İstanbul'da balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

İstanbul'da balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi