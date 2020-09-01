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  3. Kasık fıtığı ölümcül olabilir
01 Eylül 2020 Salı 18:35 | Son Güncelleme:

Kasık fıtığı ölümcül olabilir

Kasık fıtığı ölümcül olabilir

Yenidoğandan erişkine hemen her yaşta ortaya çıkan kasık fıtığı, tedavi edilmediğinde hayati tehlikeler doğurabiliyor.

Erkeklerde daha sık görülmekle beraber kadın hastalarda daha ciddi sonuçlara yol açabilen kasık fıtığının tedavisinde ise cerrahi tedaviler imdada yetişiyor. Şiddetli karın ve kasık ağrısına eşlik eden bulantı, kusma, iştahsızlık, karın şişkinliği, gaz ağrısı hissi, gaz çıkaramama gibi belirtilerin görülebildiğini anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erman Aytaç, “Laparoskopik ve robotik cerrahi ile kasık fıtığı ameliyatlarını çok başarılı bir şekilde tedavi ediyoruz. Hasta bir gün sonra taburcu olup günlük yaşamına dönebiliyor” diye konuştu.

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