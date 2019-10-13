Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan YPG/PKK’lı teröristlerin 2’si bakın kim çıktı!

Terör örgüt YPG/PKK’nın kirli oyunları tek tek deşifre oluyor.

Teslim olan 24 YPG/PKK’lı teröristten 2’si ile ilgili çok çarpıcı bir iddia var. Terör örgütü YPG/PKK, harekatından başından bu yana dünyayı DEAŞ’lıları serbest bırakmakla tehdit ediyordu.

Sosyal medyada ise yakalanan teröristlerden 2’sinin eskiden terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu, terör örgütü YPG/PKK tarafından silahlandırılıp Türkiye’ye karşı savaşmaları için Tel Abyad’a gönderildiğine ilişkin iddia ve görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda eski DEAŞ’lı, yeni YPG/PKK’lı iki teröristin daha önce YPG üniforması giymiş Amerikalı askeri eğitmenlerle görüştüğüne dair görüntüler yer alıyor.

Videoda teslim olan teröristlerden biri geçmişte DEAŞ'ın 'intihar eylemcisi' olduğunu itiraf ediyor.

Yaşanan gelişmenin ardından YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı'na karşı terör örgütü DEAŞ’tan devşirdikleri teröristleri de sahaya sürdükleri tahmin ediliyor.