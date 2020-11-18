Ünlü yatırımcı Dalio: "Hükümetler Bitcoin'i eninde sonunda yasaklayabilir"

Piyasa değeri en yüksek kripto para Bitcoin'de yukarı yönlü hareket sürüyor. Aralık 2017'de 20 bin dolara yaklaşarak en yüksek seviyeyi gören popüler kripto para, sonrasında balonun patlamasıyla birlikte bir yılda yaklaşık 3 bin dolara kadar çekilmişti.

Bloomberg'de yer alan habere göre, bitcoin artan koronavirüs vakalarına ilişkin fiyatlamaların etkisiyle yükseliş ivmesi devam ederek 18 bin doları da aştı ve Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

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"BİTCOİN İYİ BİR TASARRUF ARACI DEĞİL"



Ünlü hedge fon yöneticisi Ray Dalio, Salı günü Bitcoin ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Bir şeyi gözden kaçırıyor olabileceğini" söyledi.

Milyarder yatırımcı sosyal medya iletisinde "Bitcoin ile ilgili bir şeyi gözden kaçırıyor olabilirim, ve düzeltilmekten memnun olurum. Benim Bitcoin'in etkin bir para birimi olmasıyla ilgili sorunum basit." dedi ve fazla volatil olmasından dolayı iyi bir tasarruf aracı olmadığını söyledi.

Ayrıca "Satın almam gereken şeylerin fiyatlarıyla korelasyonu yok. Yani benim alım gücümü korumuyor. Merkez bankalarının, büyük kurumsal yatırımcıların, işletmelerin ve çokuluslu şirketlerin (Bitcoin'i) kullandığını hayal edemiyorum. Bu konularda yanılıyorsam düzeltilmekten memnun olurum." diye ekledi.

"BİTCOİN YASAKLANABİLİR"

Dalio, hükümetlerin kontrolündeki paralarla rekabet etmeye başlaması durumunda eninde sonunda Bitcoin'i yasaklayabileceklerini söyledi.

Güvenli liman alımlarının yanında PayPal Holdings Inc.'in kripto para işlemlerine ilişkin kararı da yükseliş ivmesi üzerinde etkili oluyor. Çevrim içi ödeme şirketi kripto para birimlerini ödeme aracı olarak kabul edeceğini açıklayarak ağındaki 26 milyon kullanıcının çevrim içi cüzdanlarında Bitcoin ve diğer sanal paraları tutmalarına imkan vermişti.

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