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  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin turizm projesi yarım kaldı: Tabela var hizmet yok!
18 Kasım 2020 Çarşamba 12:03 | Son Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin turizm projesi yarım kaldı: Tabela var hizmet yok!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin turizm projesi yarım kaldı: Tabela var hizmet yok!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kale ve Ulus civarında turizmi hareketlendirmek için başlattığı proje yarım kalınca sosyal medyada "Tabela var hizmet yok" söylemiyle gündeme geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kale ve Ulus civarında turizmini hareketlendirmek için kaleye otobüs seferi düzenleneceği açıklamış, proje için harekete de geçilmişti. Ancak tabelaları konulan duraklara gelen vatandaşlar otobüs bulamayınca sitem etti. 

Konuya ilişkin sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kale ve Ulus civarında turizmi hareketlendirmek için başlattığı projenin yarım kaldığını söyledi.

Burhan, "Bu projeye göre kale ve ulus civarında bir otobüs düzenli olarak bu bölgelere sefer yapacaktı. Böylece turizm hareketlenecekti. Ancak şu ana kadar bir tek otobüs seferi yapılmadı. Ulus ve Samanpazarı Esnafı da "Ne seferi bir tek otobüs yok" diyor. "Hani bölge hareketlenecekti" diye soran esnaf büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz diyorlar" dedi.

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