Enerji Bakanı Dönmez: "Pek çok ülke kendi karasularında arama ve sondaj yapmamızı istedi"

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Tuna-1 keşfi sonrası pek çok ülke kendi karasularında arama ve sondaj yapılmasını istediğini ifade ederek, "Şu anda önceliğimiz yurt içi olduğu için bu teklifleri geri çevirdik. Artık yerli derin deniz sondaj ekibimiz ve becerilerimizle küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." açıklamasında bulundu.

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